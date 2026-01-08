América debuta el viernes 9 de febrero en el Clausura 2028 de Liga MX, pero ya prepara su estreno como local. Conoce el precio y cómo comprar boletos para la Jornada 2 vs San Luis.

El primero de nueve partidos de América como local se jugará el miércoles 14 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes, con el San Luis como rival.

América vs San Luis: Precio de boletos para el debut de las Águilas como local en Liga MX

Con precios que van desde los 150 pesos a los 800 pesos, América lanzó la preventa azulcrema para el partido contra San Luis, exequipo de su nuevo refuerzo, Rodrigo Dourado.

Estos son los precios de los boletos para el América vs San Luis:

Preferente sur | 150 pesos

Cabecera norte | 250 pesos

Cabecera sur | 250 pesos

Preferente lateral | 250 pesos

Platea lateral esquinas | 300 pesos

Platea lateral central alta | 400 pesos

Platea lateral central baja | 400 pesos

Especial club | 800 pesos

¡Estamos listos para volvernos a ver en casa! 🏟️💛



J2 ⚔️ América vs. Atlético San Luis

💳 Preventa Azulcrema: jueves 8.

🎟️ Venta general: a partir del viernes 9.



Adquiere tu Abono, asegura tu lugar y ten acceso a preventa de boletos ✨ https://t.co/pR2DKJMMfD pic.twitter.com/NmL4fOwbJp — Club América (@ClubAmerica) January 8, 2026

América vs San Luis: ¿Cómo comprar boletos para el debut de las Águilas como local en Liga MX?

La preventa azulcrema para el partido América vs San Luis inició el jueves 8 de enero de 2026 a través de la plataforma Fanki, que venderá los boletos de los partidos de las Águilas como local en Liga MX.

Tras la preventa azulcrema, la venta de boletos general para el América vs San Luis, partido de la Jornada 2 de Liga MX, arrancará por la misma vía el viernes 9 de enero.

Preventa azulcrema de boletos América vs San Luis | jueves 8 de enero

Venta general de boletos América vs San Luis | viernes 9 de enero

¿Cuándo debuta el América en el Clausura 2026 de Liga MX?

América será uno de los equipos que jugarán en el primer día de actividades del Clausura 2026 de Liga MX.

América visita a Xolos de Tijuana el viernes 9 de enero en el Estadio Caliente, como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.

Tijuana vs América