Hoy sábado 9 de agosto se reanuda la actividad de la Liga MX, en su jornada 4 del torneo Apertura 2025. América vs Querétaro es uno de los tres partidos del día; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.
América vuelve a la acción en la Liga MX tras su desastrosa actividad en la Leagues Cup 2025, donde quedó eliminado en la primera ronda.
Recibe en casa al Querétaro, un rival que luce perfecto para recuperar confianza ganando, gustando y goleando para volver a meterse en los primeros puestos.
América vs Querétaro: Listas las alineaciones del encuentro
América y Querétaro vuelven a la Liga MX tras haber quedado eliminado en la fase de clasificación de la Leagues Cup 2025.
Alineación de América:
- Luis Ángel Malagón
- Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez y Cristian Borja
- Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, y Alejandro Zendejas
- Brian Rodríguez, José Zúñiga y Henry Martín
Alineación de Querétaro:
- Allison
- Omar Mendoza, Óscar Manzanarez, Carlos Villanueva y Francisco Venegas
- Kevin Escamilla, Jhojan Palacios y Eduardo Armenta
- Ángel Zapata, Juan Robles y Ali Ávila
América vs Querétaro: Horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
América vs Querétaro es uno de los tres partidos de este sábado 9 de agosto en la Liga MX. Te decimos a qué hora y en dónde puedes ver el partido en vivo.
El partido entre Águilas y Gallos está programado para comenzar en punto de las 19 horas y se podrá seguir a través de TUDN y ViX, además del Canal 5.
- Partido: América vs Querétaro
- Fase: Jornada 4 de Liga MX
- Fecha: Sábado 9 de agosto de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5