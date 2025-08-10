Hoy sábado 9 de agosto se reanuda la actividad de la Liga MX, en su jornada 4 del torneo Apertura 2025. América vs Querétaro es uno de los tres partidos del día; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.

América vuelve a la acción en la Liga MX tras su desastrosa actividad en la Leagues Cup 2025, donde quedó eliminado en la primera ronda.

Recibe en casa al Querétaro, un rival que luce perfecto para recuperar confianza ganando, gustando y goleando para volver a meterse en los primeros puestos.

América vs Querétaro: Listas las alineaciones del encuentro

América y Querétaro vuelven a la Liga MX tras haber quedado eliminado en la fase de clasificación de la Leagues Cup 2025.

Alineación de América:

Luis Ángel Malagón

Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez y Cristian Borja

Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, y Alejandro Zendejas

Brian Rodríguez, José Zúñiga y Henry Martín

Alineación de Querétaro:

Allison

Omar Mendoza, Óscar Manzanarez, Carlos Villanueva y Francisco Venegas

Kevin Escamilla, Jhojan Palacios y Eduardo Armenta

Ángel Zapata, Juan Robles y Ali Ávila

América vs Querétaro: Horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

América vs Querétaro es uno de los tres partidos de este sábado 9 de agosto en la Liga MX. Te decimos a qué hora y en dónde puedes ver el partido en vivo.

El partido entre Águilas y Gallos está programado para comenzar en punto de las 19 horas y se podrá seguir a través de TUDN y ViX, además del Canal 5.