Tigres vs Mazatlán jugaron en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que terminó con goleada de 5-1 a favor de los felinos.

Tigres y Mazatlán llegaron con distintos panoramas a la última jornada de Clausura 2026 de la Liga MX.

Tigres buscaba la clasificación a la Liguilla; Mazatlán se despidió de la Liga MX.

Marcador final: Tigres 5-1 Mazatlán

Tigres vs Mazatlán: así fue el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

El partido Tigres vs Mazatlán de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX tuvo varios goles y una gran demostración ofensiva de loa felinos.

Goles y situaciones del partido Tigres vs Mazatlán:

Minuto 15: Juan Brunetta anota el 1-0 a favor de Tigres.

Minuto 58: Ángel Correa marca el 2-0 para Tigres.

Minuto 63: Juan Bruneta hace el 3-0 de Tigres vs Mazatlán.

Minuto 78: Gabriel López mete el 1-3 para Mazatlán.

Minuto 81: Diego Sánchez clava el 4-1 de Pumas.

Minuto 84: Oziel Herrera cierra la goleada 5-1.

¿Cómo quedaron Tigres y Mazatlán después de 17 jornadas de la Liga MX?

Tigres llegó a 25 puntos con el triunfo ante Mazatlán, quedándose por el momento en el sexto lugar a la espera de otros resultados en la Jornada 17 de la Liga MX.

Mazatlán se despidió de la Liga MX con 15 puntos en el lugar 16 de la competencia.

Rival de Tigres en la Liguilla de la Liga MX

Tigres debe esperar para conocer a su rival en la Liguilla, pero éste saldrá de Pumas, Chivas, Pachuca o Cruz Azul.

¿Cuál es el futuro de Mazatlán en el futbol mexicano?

Después de jugar su último partido en la Liga MX, debido a que la franquicia que ocupaba el Mazatlán fue vendida al Atlante, el equipo del Pacífico espera aún cuál será su futuro.

La mayoría de los jugadores del Mazatlán se quedará sin empleo y su DT, Sergio Bueno, será complicado que se mantenga en la Primera División.

Se habla de opciones como la activación de una franquicia en la Liga de Expansión, o el regreso de los Dorados de Sinaloa.