Pachuca vs Pumas se enfrentaron en un partido con sabor a Liguilla en la cancha del Estadio Hidalgo en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que terminó con triunfo auriazul de 2-0 en el marcador.

Pumas y Pachuca llegaron en segundo y tercer lugar general al partido de la última jornada de Clausura 2026 de la Liga MX.

Marcador final: Pachuca 0-2 Pumas

Pachuca vs Pumas: así fue el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

El partido Pachuca vs Pumas de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Goles y situaciones del partido Pachuca vs Pumas:

Minuto 5: Uriel Antuna marca el 1-0 de Pumas vs Pachuca

Minuto 6: El defensa de Pachuca, Brian García, sale expulsado del partido.

Minuto 49: Robert Morales anota el 2-0 a favor de Pumas por la vía del penalti.

Pumas ganó a Pachuca en la Jornada 17 (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo quedaron Pachuca y Pumas después de 17 jornadas de la Liga MX?

Pumas llegó a 36 unidades tras el triunfo en la cancha de Pachuca, por lo que definirá los cuartos de final de la Liguilla en casa.

Pumas aseguró el segundo lugar de la tabla de posiciones, pero debe esperar el resultado de Chivas para saber si se mantiene como líder.

Rivales de Pumas y Pachuca en la Liguilla de la Liga MX

Pumas y Pachuca deben esperar otros resultados para conocer a sus rivales en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026.

Pachuca todavía podría bajar del tercer lugar si Cruz Azul gana su partido de la Jornada 17 a Necaxa.