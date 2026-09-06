San Luis vs Chivas abrieron la actividad sabatina en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, con victoria del Guadalajara para acercarse al liderato del torneo.

San Luis 0-3 Chivas fue el resultado del primero de tres partidos programados el sábado 5 de septiembre, en la Jornada 7 de la Liga MX.

Chivas llegó a 14 puntos en el segundo lugar del Apertura 2026, mientras que San Luis se quedó con 6 unidades en la posición 16.

Marcador:<b> San Luis 0-3 Chivas</b>

San Luis vs Chivas: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Chivas salió en busca de su cuarta victoria para acercarse al líder del Apertura 2026.

Por su parte, San Luis, ubicado en el lugar 14 general con 5 puntos, llegó a la Jornada 7 con la necesidad de sumar los tres puntos.

Dos goles antes de los 10 minutos encaminaron al triunfo a Chivas. En el complemento hizo el tercero

Así fueron los goles del partido de la Jornada 7 San Luis vs Chivas:

Minuto 6: Autogol del portero Andrés Sánchez tras disparo de Gael Sandoval, poniendo el San Luis 0-1 Chivas

Minuto 9: Gol de Ricardo Marín que define de zurda para poner el marcador San Luis 0-2 Chivas

Minuto 80: Richy Ledezma puso el marcador San Luis 0-3 Chivas

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Chivas en la Liga MX?

San Luis visita en la Jornada 8 a León, en partido programado para jugarse el sábado 12 de septiembre.

En cuando a Chivas, recibe el domingo 13 de septiembre a Pumas en el Estadio Akron.