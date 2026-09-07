León vs Puebla juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el lunes 7 de septiembre.

León vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

León 2-0 Puebla es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: León 2-0 Puebla.

León vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el León vs Puebla de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

León

  • Portera: Natalia Acuña
  • Defensas: Alessandra Ramírez, Alondra Camargo, Brenda Díaz y Fernanda Pinilla
  • Mediocampistas: Ruth Bravo, Sindia Arteaga, Vianney Alemán y Danya Gutiérrez
  • Delanteras: Julieta Lema, Mayalu Rausch y Rubí Soto

Puebla

  • Portera: Renata Masciarelli
  • Defensas: Dulce Martínez, Liliana Fernández, Liliana Sánchez y Miriam García
  • Mediocampistas: Jaqueline González, Lourdes Martínez, Marlyn Campa, Rubí Villegas y Yanin Madrid
  • Delanteras: Luisa de Alba

León vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

León vs Puebla se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el lunes 7 de septiembre a las 19:06 horas por Youtube.

  • Partido: León vs Puebla
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
  • Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nou Camp
  • Transmisión: Fox One y Tubi