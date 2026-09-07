León vs Puebla juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el lunes 7 de septiembre.

León vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

León 2-0 Puebla es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: León 2-0 Puebla.

León vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el León vs Puebla de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

León

Portera: Natalia Acuña

Defensas: Alessandra Ramírez, Alondra Camargo, Brenda Díaz y Fernanda Pinilla

Mediocampistas: Ruth Bravo, Sindia Arteaga, Vianney Alemán y Danya Gutiérrez

Delanteras: Julieta Lema, Mayalu Rausch y Rubí Soto

Puebla

Portera: Renata Masciarelli

Defensas: Dulce Martínez, Liliana Fernández, Liliana Sánchez y Miriam García

Mediocampistas: Jaqueline González, Lourdes Martínez, Marlyn Campa, Rubí Villegas y Yanin Madrid

Delanteras: Luisa de Alba

León vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

León vs Puebla se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el lunes 7 de septiembre a las 19:06 horas por Youtube.