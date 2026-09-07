León vs Puebla juegan en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el lunes 7 de septiembre.
León vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
León 2-0 Puebla es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: León 2-0 Puebla.
León vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el León vs Puebla de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.
León
- Portera: Natalia Acuña
- Defensas: Alessandra Ramírez, Alondra Camargo, Brenda Díaz y Fernanda Pinilla
- Mediocampistas: Ruth Bravo, Sindia Arteaga, Vianney Alemán y Danya Gutiérrez
- Delanteras: Julieta Lema, Mayalu Rausch y Rubí Soto
Puebla
- Portera: Renata Masciarelli
- Defensas: Dulce Martínez, Liliana Fernández, Liliana Sánchez y Miriam García
- Mediocampistas: Jaqueline González, Lourdes Martínez, Marlyn Campa, Rubí Villegas y Yanin Madrid
- Delanteras: Luisa de Alba
León vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
León vs Puebla se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el lunes 7 de septiembre a las 19:06 horas por Youtube.
- Partido: León vs Puebla
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One y Tubi