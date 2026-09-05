FC Juárez vs Pachuca iniciaron las acciones este viernes en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 2-0 para los visitantes.
El partido FC Juárez vs Pachuca fue uno de los juegos programados este viernes como parte del Apertura 2026.
Marcador del partido: FC Juárez 0-2 Pachuca.
FC Juárez vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
En el partido FC Juárez vs Pachuca de la Jornada 7 de la Liga MX, los fronterizos no pudieron hacerle daño a los Tuzos en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
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Así fueron los goles del partido FC Juárez vs Pachuca:
- Minuto 53: Gol de Salomón Rondon (Pachuca)
- Minuto 90+10: Gol de Alan Bautista (Pachuca)
¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Pachuca en la Liga MX?
FC Juárez y Pachuca jugarán la Jornada 8 del Apertura 2026 la próxima semana.
En la Liga MX, FC Juárez enfrentará a Santos el domingo 13 de septiembre, mientras que Pachuca jugará contra Atlante el viernes 11 de septiembre.