Después de 13 jornadas del Clausura 2026 Chivas es líder con 10 puntos en la Liga MX.
Chivas empató 2-2 con Pumas para consolidarse como el mejor equipo de la Liga MX.
- Chivas | 31 puntos
- Cruz Azul | 27 puntos
- Toluca | 26 puntos
- Pumas | 24 puntos
- Pachuca | 22 puntos
- Pumas | 18 puntos
- Atlas | 18 puntos
- Tigres | 17 puntos
- Necaxa | 16 puntos
- León | 16 puntos
- Tijuana | 15 puntos
- FC Juárez | 15 puntos
- Rayados | 14 puntos
- San Luis | 14 puntos
- Puebla | 13 puntos
- Querétaro | 11 puntos
- Mazatlán | 11 puntos
- Santos | 9 puntos
Resultados de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 3 de abril con tres partido, incluida la derrota de Tigres en Tijuana.
Estos son todos los resultados de la Jornada 13 de la Liga MX:
- Puebla 1-1 FC Juárez
- Rayados 1-2 San Luis
- Querétaro 1-0 Toluca
- León 2-0 Atlas
- Cruz Azul 1-2 Pachuca
- Santos 1-1 América
- Chivas 2-2 Pumas
- Necaxa 2-1 Mazatlán
- Tijuana 1-0 Tigres
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Fechas y horarios de la Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga MX
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 14 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 10 de abril.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 14 de la Liga MX:
Viernes 10 de abril
- Puebla vs León | 19 horas
- FC Juárez vs Tijuana | 21 horas
Sábado 11 de abril
- Tigres vs Chivas | 17 horas
- Querétaro vs Necaxa | 17 horas
- Atlas vs Rayados | 19 horas
- Pachuca vs Santos | 19 horas
- América vs Cruz Azul | 21 horas
Domingo 12 de abril
- Pumas vs Mazatlán | 12 horas
- Toluca vs San Luis | 19 horas