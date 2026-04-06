Después de 13 jornadas del Clausura 2026 Chivas es líder con 10 puntos en la Liga MX.

Chivas empató 2-2 con Pumas para consolidarse como el mejor equipo de la Liga MX.

  1. Chivas | 31 puntos
  2. Cruz Azul | 27 puntos
  3. Toluca | 26 puntos
  4. Pumas | 24 puntos
  5. Pachuca | 22 puntos
  6. Pumas | 18 puntos
  7. Atlas | 18 puntos
  8. Tigres | 17 puntos
  9. Necaxa | 16 puntos
  10. León | 16 puntos
  11. Tijuana | 15 puntos
  12. FC Juárez | 15 puntos
  13. Rayados | 14 puntos
  14. San Luis | 14 puntos
  15. Puebla | 13 puntos
  16. Querétaro | 11 puntos
  17. Mazatlán | 11 puntos
  18. Santos | 9 puntos

Resultados de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 3 de abril con tres partido, incluida la derrota de Tigres en Tijuana.

Estos son todos los resultados de la Jornada 13 de la Liga MX:

  • Puebla 1-1 FC Juárez
  • Rayados 1-2 San Luis
  • Querétaro 1-0 Toluca
  • León 2-0 Atlas
  • Cruz Azul 1-2 Pachuca
  • Santos 1-1 América
  • Chivas 2-2 Pumas
  • Necaxa 2-1 Mazatlán
  • Tijuana 1-0 Tigres

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Santos recibió al América en el Estadio TSM.
Santos recibió al América en el Estadio TSM. (Tomas Regueiro / Tomas Regueiro)

Fechas y horarios de la Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 14 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 10 de abril.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 14 de la Liga MX:

Viernes 10 de abril

  • Puebla vs León | 19 horas
  • FC Juárez vs Tijuana | 21 horas

Sábado 11 de abril

  • Tigres vs Chivas | 17 horas
  • Querétaro vs Necaxa | 17 horas
  • Atlas vs Rayados | 19 horas
  • Pachuca vs Santos | 19 horas
  • América vs Cruz Azul | 21 horas

Domingo 12 de abril

  • Pumas vs Mazatlán | 12 horas
  • Toluca vs San Luis | 19 horas