Después de 13 jornadas del Clausura 2026 Chivas es líder con 10 puntos en la Liga MX.

Chivas empató 2-2 con Pumas para consolidarse como el mejor equipo de la Liga MX.

Chivas | 31 puntos Cruz Azul | 27 puntos Toluca | 26 puntos Pumas | 24 puntos Pachuca | 22 puntos Pumas | 18 puntos Atlas | 18 puntos Tigres | 17 puntos Necaxa | 16 puntos León | 16 puntos Tijuana | 15 puntos FC Juárez | 15 puntos Rayados | 14 puntos San Luis | 14 puntos Puebla | 13 puntos Querétaro | 11 puntos Mazatlán | 11 puntos Santos | 9 puntos

Resultados de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 3 de abril con tres partido, incluida la derrota de Tigres en Tijuana.

Estos son todos los resultados de la Jornada 13 de la Liga MX:

Puebla 1-1 FC Juárez

Rayados 1-2 San Luis

Querétaro 1-0 Toluca

León 2-0 Atlas

Cruz Azul 1-2 Pachuca

Santos 1-1 América

Chivas 2-2 Pumas

Necaxa 2-1 Mazatlán

Tijuana 1-0 Tigres

américam

Santos recibió al América en el Estadio TSM. (Tomas Regueiro / Tomas Regueiro)

Fechas y horarios de la Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 14 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 10 de abril.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 14 de la Liga MX:

Viernes 10 de abril

Puebla vs León | 19 horas

FC Juárez vs Tijuana | 21 horas

Sábado 11 de abril

Tigres vs Chivas | 17 horas

Querétaro vs Necaxa | 17 horas

Atlas vs Rayados | 19 horas

Pachuca vs Santos | 19 horas

América vs Cruz Azul | 21 horas

Domingo 12 de abril