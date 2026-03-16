La Jornada 11 del Clausura 2026 dejó a Cruz Azul como líder con 26 puntos pese a empatar con Pumas, mientras que Toluca se mantiene invicto en la Liga MX.

Cruz Azul | 26 puntos Toluca | 25 puntos Chivas | 24 puntos Pachuca | 21 puntos Pumas | 20 puntos Tigres | 17 puntos América | 17 puntos Atlas | 17 puntos Rayados | 14 puntos Tijuana | 12 puntos Puebla | 12 puntos San Luis | 11 puntos Juárez | 11 puntos Necaxa | 10 puntos León | 10 puntos Mazatlán | 10 puntos Querétaro | 7 puntos Santos | 5 puntos

Tabla de posiciones de Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 11 del Clausura 2026. (quinto partido)

Resultados de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 13 de marzo con los empates de Puebla vs Necaxa y FC Juárez vs Monterrey.

Estos son todos los resultados de la Jornada 11 de la Liga MX:

Puebla 0-0 Necaxa

FC Juárez 2-2 Rayados

San Luis 1-1 Pachuca

Chivas 3-0 Santos

León 0-3 Tijuana

Toluca 1-1 Atlas

Pumas 2-2 Cruz Azul

Tigres 0-0 Querétaro

América 2-0 Mazatlán

Fechas y horarios de la Jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 12 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 20 de marzo.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 12 de la Liga MX:

Viernes 20 de marzo

Necaxa vs Tijuana | 19 horas

Mazatlán vs Cruz Azul | 21:06 horas

Sábado 21 de marzo

Atlas vs Querétaro | 17 horas

Rayados vs Chivas | 19 horas

San Luis vs León | 19 horas

Pumas vs América | 21 horas

Domingo 22 de marzo