Tabla de posiciones de Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 11 del Clausura 2026.

La Jornada 11 del Clausura 2026 dejó a Cruz Azul como líder con 26 puntos pese a empatar con Pumas, mientras que Toluca se mantiene invicto en la Liga MX.
- Cruz Azul | 26 puntos
- Toluca | 25 puntos
- Chivas | 24 puntos
- Pachuca | 21 puntos
- Pumas | 20 puntos
- Tigres | 17 puntos
- América | 17 puntos
- Atlas | 17 puntos
- Rayados | 14 puntos
- Tijuana | 12 puntos
- Puebla | 12 puntos
- San Luis | 11 puntos
- Juárez | 11 puntos
- Necaxa | 10 puntos
- León | 10 puntos
- Mazatlán | 10 puntos
- Querétaro | 7 puntos
- Santos | 5 puntos
Resultados de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 13 de marzo con los empates de Puebla vs Necaxa y FC Juárez vs Monterrey.
Estos son todos los resultados de la Jornada 11 de la Liga MX:
- Puebla 0-0 Necaxa
- FC Juárez 2-2 Rayados
- San Luis 1-1 Pachuca
- Chivas 3-0 Santos
- León 0-3 Tijuana
- Toluca 1-1 Atlas
- Pumas 2-2 Cruz Azul
- Tigres 0-0 Querétaro
- América 2-0 Mazatlán
Fechas y horarios de la Jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga MX
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 12 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 20 de marzo.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 12 de la Liga MX:
Viernes 20 de marzo
- Necaxa vs Tijuana | 19 horas
- Mazatlán vs Cruz Azul | 21:06 horas
Sábado 21 de marzo
- Atlas vs Querétaro | 17 horas
- Rayados vs Chivas | 19 horas
- San Luis vs León | 19 horas
- Pumas vs América | 21 horas
Domingo 22 de marzo
- Pachuca vs Toluca | 17 horas
- Santos vs Puebla | 17 horas
- FC Juárez vs Tigres | 19 horas