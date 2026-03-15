Chivas vs León se enfrentarán en partido pendiente del Clausura 2026 de la Liga MX. Miércoles 18 de marzo a las 20:07 horas por Amazon Primer Video.

Partido: Chivas vs León

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs León: ¿Cuándo ver el partido pendiente de la Jornada 9 de Liga MX?

Chivas vs León se verán las caras el miércoles 18 de marzo en partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas vs León: ¿Dónde ver el partido pendiente de la Jornada 9 de Liga MX?

El Chivas vs León será a las 20:07 horas, tiempo del centro de México a través de Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs León

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas en la Liga MX (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cómo llegan Chivas y León al partido pendiente de la Jornada 9 de la Liga MX?

Chivas enfrentó a Santos en la Jornada 12 de la Liga MX, previo a cumplir su partido pendiente ante León, que debió jugarse en la fecha 9.

León, por su parte, recibió a Tijuana en la Jornada 12 con el objetivo de mejorar su posición en la tabla general de la Liga MX.

Chivas y León pelean por objetivos distintos. El Rebaño quiere llegar en buena posición a la Liguilla, mientras que La Fiera busca mantener la esperanza de clasificar.