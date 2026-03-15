Chivas vs León se enfrentarán en partido pendiente del Clausura 2026 de la Liga MX. Miércoles 18 de marzo a las 20:07 horas por Amazon Primer Video.
- Partido: Chivas vs León
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026
- Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs León: ¿Cuándo ver el partido pendiente de la Jornada 9 de Liga MX?
Chivas vs León se verán las caras el miércoles 18 de marzo en partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Chivas vs León: ¿Dónde ver el partido pendiente de la Jornada 9 de Liga MX?
El Chivas vs León será a las 20:07 horas, tiempo del centro de México a través de Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs León
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026
- Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
¿Cómo llegan Chivas y León al partido pendiente de la Jornada 9 de la Liga MX?
Chivas enfrentó a Santos en la Jornada 12 de la Liga MX, previo a cumplir su partido pendiente ante León, que debió jugarse en la fecha 9.
León, por su parte, recibió a Tijuana en la Jornada 12 con el objetivo de mejorar su posición en la tabla general de la Liga MX.
Chivas y León pelean por objetivos distintos. El Rebaño quiere llegar en buena posición a la Liguilla, mientras que La Fiera busca mantener la esperanza de clasificar.