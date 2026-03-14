Atlas vs Rayadas se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil. El partido es el lunes 16 de marzo y transmiten FOX One y Tubi, a las 19 horas.

Partido: Atlas vs Rayadas

Fase: Jornada 12 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: FOX One y Tubi

Atlas vs Rayadas: Fecha para ver el partido de la la Liga MX Femenil

El lunes 16 de marzo de 2026 continúa la Jornada 12 de la Liga MX Femenil con el partido Atlas vs Rayadas.

Atlas vs Rayadas: Horario para ver el partido de la la Liga MX Femenil

El partido Atlas vs Rayadas inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, el lunes 16 de marzo de 2026.

Atlas vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la la Liga MX Femenil?

Las señales de FOX One y Tubi transmitirán el partido Atlas vs Rayadas en la Liga MX Femenil.

Partido: Atlas vs Rayadas

Fase: Jornada 12 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo llegan Atlas y Rayadas a la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

Atlas suma 8 puntos en el lugar 13 de la Liga MX Femenil después de conseguir el triunfo en la Jornada 11 ante Querétaro.

Rayadas se mantiene como líder de la Liga MX Femenil luego de vencer a Mazatlán para alcanzar los 29 puntos en su cosecha.