La tabla de posiciones de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con la victoria de América sobre León. Rayadas también ganó para afianzarse como líder de la competencia con 29 puntos.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.

Rayadas | 29 puntos Pachuca | 26 puntos Toluca | 25 puntos Chivas | 25 puntos América | 24 puntos Tigres | 24 puntos Cruz Azul | 18 puntos Pumas | 17 puntos Tijuana | 15 puntos FC Juárez | 15 puntos Mazatlán| 15 puntos León | 12 puntos Atlas | 8 puntos San Luis | 8 puntos Puebla | 6 puntos Santos| 5 puntos Necaxa | 3 puntos Querétaro | 1 punto

Resultados de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el miércoles 11 de marzo con la victoria de San Luis 2-0 Puebla.

El partido FC Juárez vs Chivas se jugará el 20 de abril de 2026.

Estos son todos los resultados de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil:

San Luis 2-0 Puebla

Cruz Azul 3-0 Necaxa

Querétaro 0-1 Atlas

Pachuca 2-0 Tijuana

Tigres 4-1 Santos

Mazatlán 0-2 Rayadas

Toluca 4-2 Pumas

América 4-2 León

FC Juárez vs Chivas | 20 de abril de 2026

América venció a León en la Jornada 11 (@AmericaFemenil)

Fechas y horarios de la Jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el domingo 15 de marzo con 4 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil:

Domingo 15 de marzo

Chivas vs Pachuca | 11:05 horas

Puebla vs FC Juárez | 13:10 horas

Necaxa vs San Luis | 16 horas

Tigres vs Querétaro | 20 horas

Lunes 16 de marzo

Atlas vs Rayadas | 19 horas

América vs Toluca | 20 horas

León vs Mazatlán | 21:06 horas

Martes 17 de marzo