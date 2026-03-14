La tabla de posiciones de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con la victoria de América sobre León. Rayadas también ganó para afianzarse como líder de la competencia con 29 puntos.
Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.
- Rayadas | 29 puntos
- Pachuca | 26 puntos
- Toluca | 25 puntos
- Chivas | 25 puntos
- América | 24 puntos
- Tigres | 24 puntos
- Cruz Azul | 18 puntos
- Pumas | 17 puntos
- Tijuana | 15 puntos
- FC Juárez | 15 puntos
- Mazatlán| 15 puntos
- León | 12 puntos
- Atlas | 8 puntos
- San Luis | 8 puntos
- Puebla | 6 puntos
- Santos| 5 puntos
- Necaxa | 3 puntos
- Querétaro | 1 punto
Resultados de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
La Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el miércoles 11 de marzo con la victoria de San Luis 2-0 Puebla.
El partido FC Juárez vs Chivas se jugará el 20 de abril de 2026.
Estos son todos los resultados de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil:
- San Luis 2-0 Puebla
- Cruz Azul 3-0 Necaxa
- Querétaro 0-1 Atlas
- Pachuca 2-0 Tijuana
- Tigres 4-1 Santos
- Mazatlán 0-2 Rayadas
- Toluca 4-2 Pumas
- América 4-2 León
- FC Juárez vs Chivas | 20 de abril de 2026
Fechas y horarios de la Jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el domingo 15 de marzo con 4 partidos.
Fechas y horarios de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil:
Domingo 15 de marzo
- Chivas vs Pachuca | 11:05 horas
- Puebla vs FC Juárez | 13:10 horas
- Necaxa vs San Luis | 16 horas
- Tigres vs Querétaro | 20 horas
Lunes 16 de marzo
- Atlas vs Rayadas | 19 horas
- América vs Toluca | 20 horas
- León vs Mazatlán | 21:06 horas
Martes 17 de marzo
- Santos vs Cruz Azul | 19 horas
- Tijuana vs Pumas | 21:06 horas