América vs Toluca se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil. El partido es el lunes 16 de marzo de 2026 y será transmitido por ViX a las 20 horas.

Partido: América vs Toluca

Fase: Jornada 12

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX

Ángel Villacampa dirigiendo al América Femenil (MEXSPORT / Christian Torres Chavez)

América vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 en la Liga MX Femenil?

América vs Toluca juegan el lunes 16 de marzo como parte de la Jornada 12 de la Liga MX.

América vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 en la Liga MX Femenil?

El América vs Toluca se jugará a las 20 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma ViX.

Partido: América vs Toluca

Fase: Jornada 12

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan América y Toluca al partido de la Jornada 12 de la Liga MX?

América se ubica en el lugar 5 de la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, posición que lo acerca a la clasificación a la Liguilla.

Toluca es la sorpresa del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil, luego de vencer a Pumas en la Jornada 11 suma 25 puntos en el tercer lugar general.

América vs Toluca será un partido con sabor a Liguilla en el Estadio Ciudad de los Deportes.