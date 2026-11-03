La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó al América y Rayadas como las escuadras líderes.

Tigres se mantiene a dos puntos de distancia de la cima femenil, por lo que la Jornada 14 será trascendental para definir a la mejor escuadra del Apertura 2026.

Grupo A

  1. Rayadas | 34 puntos
  2. Tigres | 32 puntos
  3. FC Juárez | 30 puntos
  4. Toluca | 26 puntos
  5. León | 22 puntos
  6. Santos Laguna| 19 puntos
  7. Cruz Azul| 18 puntos
  8. Atlante | 7 puntos
  9. Querétaro | 6 puntos

Grupo B

  1. América | 34 puntos
  2. Chivas | 30 puntos
  3. San Luis | 19 puntos
  4. Pumas | 17 puntos
  5. Pachuca | 16 puntos
  6. Atlas | 16 puntos
  7. Tijuana | 11 puntos
  8. Puebla | 4 puntos
  9. Necaxa | 0 puntos

Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de América, Chivas y FC Juárez.

Estos son todos los resultados de la Jornada 13:

  • Toluca 2-3 Chivas
  • Atlas 0-7 Tigres
  • San Luis 0-7 América
  • Rayadas 6-0 Pumas
  • Querétaro 0-5 Pachuca
  • Tijuana 1-3 Cruz Azul
  • Necaxa 1-3 Santos
  • América 6-0 Atlante
  • León 1-0San Luis

Fechas y horarios de la Jornada 14 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del jueves 5 al viernes 6 de noviembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 14:

Jueves 5 de noviembre

  • Atlante vs Tigres | 15:45 horas
  • Necaxa vs Atlas | 17 horas
  • Querétaro vs Toluca | 19:06 horas
  • Santos vs Tijuana | 21:10 horas

Viernes 6 de noviembre

  • Pumas vs San Luis | 17 horas
  • Pachuca vs Puebla | 17 horas
  • Cruz Azul vs León | 19 horas
  • Chivas vs América | 19:06 horas
  • FC Juárez vs Rayadas | 20:10 horas