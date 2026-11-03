La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó al América y Rayadas como las escuadras líderes.
Tigres se mantiene a dos puntos de distancia de la cima femenil, por lo que la Jornada 14 será trascendental para definir a la mejor escuadra del Apertura 2026.
Grupo A
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León derrota 1-0 a San Luis en el cierre de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
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FC Juárez Femenil se queda en el tercer lugar del Grupo A tras vencer a Puebla
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América aplasta al Atlante para seguir en la cima de la Liga Femenil
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Necaxa pierde ante Santos y sigue sin sumar en la Liga Femenil
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Cruz Azul sorprende a Tijuana en la Jornada 13 de la Liga Femenil
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Tigres golea al Atlas en el Estadio Jalisco en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
- Rayadas | 34 puntos
- Tigres | 32 puntos
- FC Juárez | 30 puntos
- Toluca | 26 puntos
- León | 22 puntos
- Santos Laguna| 19 puntos
- Cruz Azul| 18 puntos
- Atlante | 7 puntos
- Querétaro | 6 puntos
Grupo B
- América | 34 puntos
- Chivas | 30 puntos
- San Luis | 19 puntos
- Pumas | 17 puntos
- Pachuca | 16 puntos
- Atlas | 16 puntos
- Tijuana | 11 puntos
- Puebla | 4 puntos
- Necaxa | 0 puntos
Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de América, Chivas y FC Juárez.
Estos son todos los resultados de la Jornada 13:
- Toluca 2-3 Chivas
- Atlas 0-7 Tigres
- San Luis 0-7 América
- Rayadas 6-0 Pumas
- Querétaro 0-5 Pachuca
- Tijuana 1-3 Cruz Azul
- Necaxa 1-3 Santos
- América 6-0 Atlante
- León 1-0San Luis
Fechas y horarios de la Jornada 14 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del jueves 5 al viernes 6 de noviembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 14:
Jueves 5 de noviembre
- Atlante vs Tigres | 15:45 horas
- Necaxa vs Atlas | 17 horas
- Querétaro vs Toluca | 19:06 horas
- Santos vs Tijuana | 21:10 horas
Viernes 6 de noviembre
- Pumas vs San Luis | 17 horas
- Pachuca vs Puebla | 17 horas
- Cruz Azul vs León | 19 horas
- Chivas vs América | 19:06 horas
- FC Juárez vs Rayadas | 20:10 horas