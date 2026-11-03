La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó al América y Rayadas como las escuadras líderes.

Tigres se mantiene a dos puntos de distancia de la cima femenil, por lo que la Jornada 14 será trascendental para definir a la mejor escuadra del Apertura 2026.

Grupo A

Rayadas | 34 puntos Tigres | 32 puntos FC Juárez | 30 puntos Toluca | 26 puntos León | 22 puntos Santos Laguna| 19 puntos Cruz Azul| 18 puntos Atlante | 7 puntos Querétaro | 6 puntos

Grupo B

América | 34 puntos Chivas | 30 puntos San Luis | 19 puntos Pumas | 17 puntos Pachuca | 16 puntos Atlas | 16 puntos Tijuana | 11 puntos Puebla | 4 puntos Necaxa | 0 puntos

Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de América, Chivas y FC Juárez.

Estos son todos los resultados de la Jornada 13:

Toluca 2-3 Chivas

Atlas 0-7 Tigres

San Luis 0-7 América

Rayadas 6-0 Pumas

Querétaro 0-5 Pachuca

Tijuana 1-3 Cruz Azul

Necaxa 1-3 Santos

América 6-0 Atlante

León 1-0San Luis

Fechas y horarios de la Jornada 14 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del jueves 5 al viernes 6 de noviembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 14:

Jueves 5 de noviembre

Atlante vs Tigres | 15:45 horas

Necaxa vs Atlas | 17 horas

Querétaro vs Toluca | 19:06 horas

Santos vs Tijuana | 21:10 horas

Viernes 6 de noviembre