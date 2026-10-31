Atlas vs Tigres jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 0-7 para la escuadra felina.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 13, Atlas se ubica en cuarto lugar del Grupo A con 26 puntos.

Tigres, por su parte, se quedó con 30 unidades en la segunda posición del Grupo B del Apertura 2026.

Marcador final: Atlas 0-7 Tigres.

Atlas vs Tigres: así se definió el partido pendiente de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Atlas vs Tigres se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Toluca con la necesidad de mantenerse en los primeros lugares del Grupo A, mientras Chivas en busca de seguir en los primeros puestos del Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Atlas vs Tigres:

Minuto 5: Gol de Diana Ordonez (Tigres)

Minuto 20: Gol de Grace Asantewaa (Tigres)

Minuto 23: Gol de Chrestinah Thembi (Tigres)

Minuto 31: Gol de Sandra Mayor (Tigres)

Minuto 41: Gol de Chrestinah Thembi (Tigres)

Minuto 50: Gol de Maria Sanchez (Tigres)

Minuto 90+1: Gol de Jheniffer Da Silva (Tigres)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Tigres en la Liga Femenil BBVA?

Atlas y Tigres volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Atlas visita al Querétaro el jueves 5 de noviembre, mientras que Tigres enfrenta al América el viernes 6 del mismo mes.