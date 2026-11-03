León vs San Luis jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-0 a favor de La Fiera.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 13, León se ubica quinto en primer lugar del Grupo A con puntos, ya eliminado de Liguilla.

San Luis, por su parte, se quedó con 19 unidades en la tercera posición del Grupo B del Apertura 2026.

Marcador final: León 1-0 San Luis.

León vs San Luis: así se definió el partido pendiente de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

León vs San Luis se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

León con la necesidad de mantenerse en los primeros lugares del Grupo A, mientras San Luis en busca de subir posiciones en el Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido León vs San Luis:

Minuto 5: Gol de Solange Lemos (León)

¿Cuándo vuelven a jugar León y San Luis en la Liga Femenil BBVA?

León y San Luis volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

León visita a Cruz Azul el viernes 6 de noviembre, mientras que San Luis enfrenta a Pumas el viernes 6 del mismo mes.