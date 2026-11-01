Puebla vs FC Juárez jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 2-1 a favor del equipo fronterizo.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 13, Puebla se ubica en octavo lugar del Grupo B con 4 puntos.

FC Juárez, por su parte, se quedó con 30 unidades en la tercera posición del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: Puebla 1-2 FC Juárez.

Puebla vs FC Juárez: así se definió el partido pendiente de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Puebla vs FC Juárez se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Puebla con la necesidad de sumar puntos en el Grupo B, mientras FC Juárez en busca de subir posiciones en el Grupo A del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Puebla vs FC Juárez:

Minuto 29: Gol de Aurelie Anne Kaci (FC Juárez)

Minuto 35: Gol de Noemi Granados (FC Juárez)

Minuto 48: Gol de Kendyl Terrell (Puebla)

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y FC Juárez en la Liga Femenil BBVA?

Puebla y FC Juárez volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Puebla visita a Pachuca el viernes 6 de noviembre, mientras que FC Juárez enfrenta a Rayadas el viernes 6 del mismo mes.