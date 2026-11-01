Necaxa vs Santos Femenil cerraron al actividad femenil del sábado en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con otra derrota de las Centellas.

Después de este resultado, Necaxa se quedó sin puntos en la Liga Femenil. Mientras que Santos alcanzó 19 puntos en el Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: Necaxa 1-3 Santos

Necaxa vs Santos: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Necaxa vs Santos se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general, aunque ninguna con posibilidades de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026.

Así fueron los goles del partido Necaxa vs Santos:

Minuto 54: Gol de Trinidad Quiroz (Necaxa 1-0 Santos)

Minuto 59: Gol de Havi Ibarra (Necaxa 1-1 Santos)

Minuto 68: Gol de Nayeli Diaz (Necaxa 1-2 Santos)

Minuto 71: Gol de Ariatna Dorantes (Necaxa 1-3 Santos)

Santos sumó los tres puntos en la Jornada 13 del Apertura 2026 (especial)

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Santos en la Liga Femenil BBVA?

Con la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA cierra la temporada regular del Apertura 2026, a partir del jueves 5 de noviembre.

Necaxa recibe al Atlas el jueves 5 de noviembre, mientras que Santos será anfitrión del Tijuana.