Tijuana vs Cruz Azul se midieron en partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA, con victoria de La Máquina.

Ambas escuadras llegaron eliminadas a la penúltima jornada de la competencia femenil, y después de este resultado, Tijuana se quedó en 11 puntos, mientras que Cruz Azul llegó a 18 unidades en el Apertura 2026.

Marcador final: Tijuana 1-3 Cruz Azul

Tijuana vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana vs Cruz Azul se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general, aunque ninguna con posibilidades de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026.

Así fueron los goles del partido Tijuana vs Cruz Azul:

Minuto 53: Gol de Daniela Calderón (Tijuana 0-1 Cruz Azul)

Minuto 67: Gol de Ammanda Mariee Marroquín (Tijuana 1-1 Cruz Azul)

Minuto 70: Gol de Daniela Calderón (Tijuana 1-2 Cruz Azul)

Minuto 72: Gol de Ana Martínez (Tijuana 1-3 Cruz Azul)

Cruz Azul fue muy superior a Tijuana en la Jornada 13

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y Cruz Azul en la Liga Femenil BBVA?

Tijuana y Cruz Azul jugarán en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA, la última del Apertura 2026, que inicia el jueves 5 de noviembre.

Tijuana visita al Santos el jueves 5 de noviembre, mientras que Cruz Azul será anfitrión del León el viernes 6 de noviembre.