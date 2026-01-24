Puebla vs Chivas se miden en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido.

Partido: Puebla vs Chivas

Fase: Jornada 5 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Club Alpha 3

Transmisión: FOX One y Tubi

Puebla vs Chivas: Fecha para ver el partido de Liga MX Femenil

El domingo 25 de enero de 2026 continúa la Jornada 5 de la Liga MX Femenil con tres partidos, siendo el primero, Puebla vs Chivas.

Puebla vs Chivas: Horario para ver el partido de Liga MX Femenil

El partido Puebla vs Chivas inicia a las 12 horas, tiempo del centro de México, el domingo 25 de enero de 2026.

Puebla vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de Liga MX Femenil?

Las señales de FOX One y Tubi transmitirán el partido Puebla vs Chivas, en el cierre de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.

🐐 ¡Seguimos preparando el partido ante Puebla! 💪 pic.twitter.com/jc5iiWxDaS — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) January 23, 2026

¿Cómo llegan Puebla y Chivas a la Jornada 5 de la Liga MX Femenil?

Puebla fue goleado 0-7 por Pachuca en la Jornada 4 de la Liga MX Femenil, manteniéndose sin puntos en el penúltimo lugar de la competencia.

Chivas vive otra realidad, ya que pelea por la cima de la Liga MX Femenil con 10 puntos en el cuarto lugar del torneo.

En la Jornada 4 de Liga MX Femenil, Chivas ganó 2-0 a Querétaro, otra de las escuadras coleras.