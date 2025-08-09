El pasado viernes 8 de agosto arrancó la Jornada 5 de la Liga MX Femenil donde uno de los juegos que se disputó ese día fue el Juárez vs Tijuana, la rivalidad fronteriza.

El partido corría con total normalidad hasta que tras una disputa por un balón Miah Zuazua y Natividad Martínez protagonizaron una pelea campal que dejó varias expulsiones.

Por lo que ambos equipos quedaron en desventaja numérica viendo afectado la planeación para dicho clásico fronterizo por lo que los DT´s hablaron de lo sucedido.

¡De los pelos! La brutal pelea en la Liga MX Femenil que dejó múltiples expulsadas

El Juárez vs Tijuana fue uno de los partidos correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, en el cual se registró una intensa pelea entre Miah Zuazua y Natividad Martínez.

Fue al minuto 23 del partido que se disputaba en el Olímpico Benito Juárez cuando ambas jugadoras disputaron un balón con fuerza por lo que se comenzaron a dar de manotazos.

Al quedar de frente, se retaron y Martínez tiró del cabello de Zuazua para tirarla al suelo donde siguieron dándose manotazos hasta que sus compañeras llegaron a separarlas.

Terrible lo que acaba de pasar entre Miah Zuazua y Natividad Martínez. 🐎🆚🐕 pic.twitter.com/GGMNErhTXC — Bruno Hernández 🎙️ (@bruhdz8) August 9, 2025

Tras la brutal pelea que protagonizaron en la cancha Miah Zuazua y Natividad Martínez, la árbitra Érika Monserrat González Nevarez expulsó a ambas jugadoras y el partido continuó.

DT´s de Juárez y Tijuana hablan sobre las expulsiones de sus jugadoras

El partido terminó con el marcador de 2-0 a favor de Juárez, para sumar tres puntos gracias a los goles de Liliana Mercado y Jasmine Cazares.

Al término del encuentro, Óscar Fernández, director técnico de Juárez, contó que que su jugadora se disculpó por el incidente: “Con Miah hablé justo cuando llegaba, no he visto la acción, no he visto nada en tele solo ese momento, ella me pidió disculpas porque al final nos deja con 10“.

Por su parte, Juan Romo, entrenador de Tijuana, lamentó la expulsión de su jugadora: “Obviamente Natividad para nosotros es una jugadora diferente en la recuperación de la pelota y es difícil suplirla, entonces, sí siento que nos afectó”.