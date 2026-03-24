Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 13 del Clausura 2026.

La tabla de posiciones después de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con la victoria de León sobre Atlas. Rayadas empató, pero aún así se afianzó como líder de la competencia con 33 puntos.
Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.
- Rayadas | 33 puntos
- Pachuca | 30 puntos
- América | 30 puntos
- Tigres | 30 puntos
- Toluca | 28 puntos
- Chivas | 27 puntos
- Cruz Azul | 24 puntos
- Tijuana | 21 puntos
- FC Juárez | 21 puntos
- Mazatlán | 18 puntos
- Pumas | 17 puntos
- León | 15 puntos
- San Luis | 9 puntos
- Atlas | 8 puntos
- Puebla | 6 puntos
- Santos| 5 puntos
- Necaxa | 4 puntos
- Querétaro | 1 punto
Resultados de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
La Jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el viernes 20 de marzo con la goleada de Toluca 5-1 ante Necaxa y el empate a ceros de Rayadas y Chivas.
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Estos son todos los resultados de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil:
- Toluca 5-1 Necaxa
- Rayadas 0-0 Chivas
- Cruz Azul 1-0 Mazatlán
- FC Juárez 2-0 Santos
- Querétaro 0-3 Tijuana
- Pumas 1-2 Pachuca
- Puebla 0-3 América
- San Luis 0-2 Tigres
- León vs Atlas
Fechas y horarios de la Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el viernes 27 de marzo con 4 partidos.
Fechas y horarios de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil:
Viernes 27 de marzo
- Pumas vs León | 18 horas
- Atlas vs Necaxa | 19 horas
- Pachuca vs Rayadas | 19:06 horas
- Mazatlán vs Toluca | 20 horas
Sábado 28 de marzo
- Tigres vs América | 13 horas
- Cruz Azul vs Puebla | 15:45 horas
- Santos vs San Luis | 17 horas
Domingo 29 de marzo
- Querétaro vs FC Juárez | 17 horas
- Tijuana vs Chivas | 19:06 horas