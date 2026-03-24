La tabla de posiciones después de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con la victoria de León sobre Atlas. Rayadas empató, pero aún así se afianzó como líder de la competencia con 33 puntos.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.

Rayadas | 33 puntos Pachuca | 30 puntos América | 30 puntos Tigres | 30 puntos Toluca | 28 puntos Chivas | 27 puntos Cruz Azul | 24 puntos Tijuana | 21 puntos FC Juárez | 21 puntos Mazatlán | 18 puntos Pumas | 17 puntos León | 15 puntos San Luis | 9 puntos Atlas | 8 puntos Puebla | 6 puntos Santos| 5 puntos Necaxa | 4 puntos Querétaro | 1 punto

Resultados de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La Jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el viernes 20 de marzo con la goleada de Toluca 5-1 ante Necaxa y el empate a ceros de Rayadas y Chivas.

Estos son todos los resultados de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil:

Toluca 5-1 Necaxa

Rayadas 0-0 Chivas

Cruz Azul 1-0 Mazatlán

FC Juárez 2-0 Santos

Querétaro 0-3 Tijuana

Pumas 1-2 Pachuca

Puebla 0-3 América

San Luis 0-2 Tigres

León vs Atlas

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 13 del Clausura 2026. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Fechas y horarios de la Jornada 14 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el viernes 27 de marzo con 4 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil:

Viernes 27 de marzo

Pumas vs León | 18 horas

Atlas vs Necaxa | 19 horas

Pachuca vs Rayadas | 19:06 horas

Mazatlán vs Toluca | 20 horas

Sábado 28 de marzo

Tigres vs América | 13 horas

Cruz Azul vs Puebla | 15:45 horas

Santos vs San Luis | 17 horas

Domingo 29 de marzo