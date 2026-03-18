La tabla de posiciones después de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con la derrota de Pumas en Tijuana. Rayadas ganó para afianzarse como líder de la competencia con 32 puntos.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.

Rayadas | 32 puntos Pachuca | 27 puntos Tigres| 27 puntos América | 27 puntos Chivas | 26 puntos Toluca | 25 puntos Cruz Azul | 21 puntos FC Juárez | 18 puntos Tijuana | 18 puntos Mazatlán | 18 puntos Pumas | 17 puntos León | 12 puntos San Luis | 9 puntos Atlas | 8 puntos Puebla | 6 puntos Santos| 5 puntos Necaxa | 4 puntos Querétaro | 1 punto

Chivas vs Pachuca empataron en la Jornada 12 de la Liga MX (MEXSPORT / MEXSPORT)

Resultados de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La Jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el domingo 15 de marzo con el empate 1-1 entre Chivas y Pachuca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil:

Chivas 1-1 Pachuca

Atlas 0-3 Rayadas

América 2-0 Toluca

León 1-3 Mazatlán

Santos 0-1 Cruz Azul

Tijuana 2-1 Pumas

Puebla 0-2 FC Juárez

Necaxa 1-1 San Luis

Tigres 6-0 Querétaro

Fechas y horarios de la Jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el viernes 20 de marzo con 2 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil:

Viernes 20 de marzo

Toluca vs Necaxa | 18 horas

Rayados vs Chivas | 20 horas

Sábado 21 de marzo

Cruz Azul vs Mazatlán | 15:5 horas

FC Juárez vs Santos Laguna | 17 horas

Querétaro vs Tijuana | 19:06 horas

Domingo 22 de marzo

Pumas vs Pachuca | 12 horas

Puebla vs América | 12 horas

San Luis vs Tigres | 17 horas

Lunes 23 de marzo