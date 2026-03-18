La tabla de posiciones después de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con la derrota de Pumas en Tijuana. Rayadas ganó para afianzarse como líder de la competencia con 32 puntos.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.

  1. Rayadas | 32 puntos
  2. Pachuca | 27 puntos
  3. Tigres| 27 puntos
  4. América | 27 puntos
  5. Chivas | 26 puntos
  6. Toluca | 25 puntos
  7. Cruz Azul | 21 puntos
  8. FC Juárez | 18 puntos
  9. Tijuana | 18 puntos
  10. Mazatlán | 18 puntos
  11. Pumas | 17 puntos
  12. León | 12 puntos
  13. San Luis | 9 puntos
  14. Atlas | 8 puntos
  15. Puebla | 6 puntos
  16. Santos| 5 puntos
  17. Necaxa | 4 puntos
  18. Querétaro | 1 punto
Chivas vs Pachuca empataron en la Jornada 12 de la Liga MX
Chivas vs Pachuca empataron en la Jornada 12 de la Liga MX (MEXSPORT / MEXSPORT)

Resultados de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La Jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el domingo 15 de marzo con el empate 1-1 entre Chivas y Pachuca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil:

  • Chivas 1-1 Pachuca
  • Atlas 0-3 Rayadas
  • América 2-0 Toluca
  • León 1-3 Mazatlán
  • Santos 0-1 Cruz Azul
  • Tijuana 2-1 Pumas
  • Puebla 0-2 FC Juárez
  • Necaxa 1-1 San Luis
  • Tigres 6-0 Querétaro

Fechas y horarios de la Jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el viernes 20 de marzo con 2 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil:

Viernes 20 de marzo

  • Toluca vs Necaxa | 18 horas
  • Rayados vs Chivas | 20 horas

Sábado 21 de marzo

  • Cruz Azul vs Mazatlán | 15:5 horas
  • FC Juárez vs Santos Laguna | 17 horas
  • Querétaro vs Tijuana | 19:06 horas

Domingo 22 de marzo

  • Pumas vs Pachuca | 12 horas
  • Puebla vs América | 12 horas
  • San Luis vs Tigres | 17 horas

Lunes 23 de marzo

  • León vs Atlas | 19 horas