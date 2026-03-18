La tabla de posiciones después de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con la derrota de Pumas en Tijuana. Rayadas ganó para afianzarse como líder de la competencia con 32 puntos.
Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.
- Rayadas | 32 puntos
- Pachuca | 27 puntos
- Tigres| 27 puntos
- América | 27 puntos
- Chivas | 26 puntos
- Toluca | 25 puntos
- Cruz Azul | 21 puntos
- FC Juárez | 18 puntos
- Tijuana | 18 puntos
- Mazatlán | 18 puntos
- Pumas | 17 puntos
- León | 12 puntos
- San Luis | 9 puntos
- Atlas | 8 puntos
- Puebla | 6 puntos
- Santos| 5 puntos
- Necaxa | 4 puntos
- Querétaro | 1 punto
Resultados de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
La Jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el domingo 15 de marzo con el empate 1-1 entre Chivas y Pachuca.
Deportes
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 11 del Clausura 2026
Deportes
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 10 del Clausura 2026
Deportes
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 9 del Clausura 2026
Deportes
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 8 del Clausura 2026
Deportes
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 7 del Clausura 2026
Estos son todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil:
- Chivas 1-1 Pachuca
- Atlas 0-3 Rayadas
- América 2-0 Toluca
- León 1-3 Mazatlán
- Santos 0-1 Cruz Azul
- Tijuana 2-1 Pumas
- Puebla 0-2 FC Juárez
- Necaxa 1-1 San Luis
- Tigres 6-0 Querétaro
Fechas y horarios de la Jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el viernes 20 de marzo con 2 partidos.
Fechas y horarios de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil:
Viernes 20 de marzo
- Toluca vs Necaxa | 18 horas
- Rayados vs Chivas | 20 horas
Sábado 21 de marzo
- Cruz Azul vs Mazatlán | 15:5 horas
- FC Juárez vs Santos Laguna | 17 horas
- Querétaro vs Tijuana | 19:06 horas
Domingo 22 de marzo
- Pumas vs Pachuca | 12 horas
- Puebla vs América | 12 horas
- San Luis vs Tigres | 17 horas
Lunes 23 de marzo
- León vs Atlas | 19 horas