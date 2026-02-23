La tabla de posiciones de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con la goleada de Pachuca por 3-0 a FC Juárez debido a que el Chivas vs América se suspendió por temas de seguridad.

Rayadas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.

Rayadas | 26 puntos Pachuca | 23 puntos Chivas | 22 puntos Toluca | 22 puntos América | 21 puntos Tigres | 21 puntos Pumas | 17 puntos Cruz Azul | 15 puntos Tijuana | 15 puntos FC Juárez | 15 puntos Mazatlán | 15 puntos León | 12 puntos Puebla | 6 puntos Santos | 5 puntos Atlas | 5 puntos San Luis | 5 puntos Necaxa | 3 puntos Querétaro | 1 punto

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 10 del Clausura 2026. (captura)

Resultados de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La Jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el viernes 20 de febrero con las victorias de Tigres, Cruz Azul y Toluca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil:

Pumas 0-2 Tigres

Atlas 4-6 Cruz Azul

Santos 0-1 Toluca

Rayadas 6-0 San Luis

Tijuana 2-1 León

Puebla 1-2 Mazatlán

Necaxa 2-1 Querétaro

Pachuca 3-0 FC Juárez

Chivas vs América (Pospuesto)

Fechas y horarios de la Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el miércoles 11 de marzo con 2 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil:

Miércoles 11 de marzo

San Luis vs Puebla | 19 horas

FC Juárez vs Chivas | 19 horas

Jueves 12 de marzo

Cruz Azul vs Necaxa | 15:45 horas

Querétaro vs Atlas | 19 horas

Pachuca vs Tijuana | 19:06 horas

Tigres vs Santos | 20 horas

Mazatlán vs Rayadas | 21:10 horas

Viernes 13 de marzo