Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 10 del Clausura 2026.

La tabla de posiciones de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con la goleada de Pachuca por 3-0 a FC Juárez debido a que el Chivas vs América se suspendió por temas de seguridad.
Rayadas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.
- Rayadas | 26 puntos
- Pachuca | 23 puntos
- Chivas | 22 puntos
- Toluca | 22 puntos
- América | 21 puntos
- Tigres | 21 puntos
- Pumas | 17 puntos
- Cruz Azul | 15 puntos
- Tijuana | 15 puntos
- FC Juárez | 15 puntos
- Mazatlán | 15 puntos
- León | 12 puntos
- Puebla | 6 puntos
- Santos | 5 puntos
- Atlas | 5 puntos
- San Luis | 5 puntos
- Necaxa | 3 puntos
- Querétaro | 1 punto
Resultados de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
La Jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el viernes 20 de febrero con las victorias de Tigres, Cruz Azul y Toluca.
Estos son todos los resultados de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil:
- Pumas 0-2 Tigres
- Atlas 4-6 Cruz Azul
- Santos 0-1 Toluca
- Rayadas 6-0 San Luis
- Tijuana 2-1 León
- Puebla 1-2 Mazatlán
- Necaxa 2-1 Querétaro
- Pachuca 3-0 FC Juárez
- Chivas vs América (Pospuesto)
Fechas y horarios de la Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el miércoles 11 de marzo con 2 partidos.
Fechas y horarios de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil:
Miércoles 11 de marzo
- San Luis vs Puebla | 19 horas
- FC Juárez vs Chivas | 19 horas
Jueves 12 de marzo
- Cruz Azul vs Necaxa | 15:45 horas
- Querétaro vs Atlas | 19 horas
- Pachuca vs Tijuana | 19:06 horas
- Tigres vs Santos | 20 horas
- Mazatlán vs Rayadas | 21:10 horas
Viernes 13 de marzo
- Toluca vs Pumas | 18 horas
- América vs León | 20 horas