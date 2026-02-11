Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 8 del Clausura 2026.

La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con el empate entre Santos Laguna y Tijuana, además las Rayadas se mantienen como líderes.
- Rayadas | 22 puntos
- América | 20 puntos
- Pachuca | 19 puntos
- Chivas | 19 puntos
- Toluca | 18 puntos
- Pumas | 16 puntos
- Tigres | 14 puntos
- FC Juárez | 14 puntos
- Cruz Azul | 11 puntos
- Tijuana | 11 puntos
- Mazatlán | 11 puntos
- León l 9 puntos
- Puebla | 6 puntos
- Atlas | 5 puntos
- Santos Laguna | 2 puntos
- San Luis | 2 puntos
- Querétaro | 1 punto
- Necaxa | 0 puntos
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 8 del Clausura 2026
La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el lunes 9 de febrero, y concluyó el martes 10 de febrero.
Estos son todos los resultados de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil:
- Cruz Azul 1-2 América
- León 3-1 Necaxa
- Tigres 0-1 FC Juárez
- Pumas 1-0 Chivas
- Querétaro 1-1 Mazatlán
- Rayadas 2-0 Toluca
- Puebla 2-1 Atlas
- San Luis 0-3 Pachuca
- Santos Laguna 2-2 Tijuana
Fechas y horarios de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el sábado 14 de febrero y concluirá el lunes 16 de febrero.
Fechas y horarios de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil:
Sábado 14 de febrero
- FC Juárez vs Pumas | 13 horas
- Necaxa vs Santos Laguna | 19 horas
- Tijuana vs Cruz Azul | 21:06 horas
Domingo 15 de febrero
- América vs Rayadas | 17 horas
Lunes 16 de febrero
- León vs Puebla | 17 horas
- Toluca vs Pachuca | 18 horas
- San Luis vs Querétaro | 19 horas
- Chivas vs Atlas | 19 horas
- Mazatlán vs Tigres | 21:10 horas