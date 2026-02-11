La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con el empate entre Santos Laguna y Tijuana, además las Rayadas se mantienen como líderes.

  1. Rayadas | 22 puntos
  2. América | 20 puntos
  3. Pachuca | 19 puntos
  4. Chivas | 19 puntos
  5. Toluca | 18 puntos
  6. Pumas | 16 puntos
  7. Tigres | 14 puntos
  8. FC Juárez | 14 puntos
  9. Cruz Azul | 11 puntos
  10. Tijuana | 11 puntos
  11. Mazatlán | 11 puntos
  12. León l 9 puntos
  13. Puebla | 6 puntos
  14. Atlas | 5 puntos
  15. Santos Laguna | 2 puntos
  16. San Luis | 2 puntos
  17. Querétaro | 1 punto
  18. Necaxa | 0 puntos

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 8 del Clausura 2026

La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el lunes 9 de febrero, y concluyó el martes 10 de febrero.

Estos son todos los resultados de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil:

  • Cruz Azul 1-2 América
  • León 3-1 Necaxa
  • Tigres 0-1 FC Juárez
  • Pumas 1-0 Chivas
  • Querétaro 1-1 Mazatlán
  • Rayadas 2-0 Toluca
  • Puebla 2-1 Atlas
  • San Luis 0-3 Pachuca
  • Santos Laguna 2-2 Tijuana
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 8 del Clausura 2026.
Fechas y horarios de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el sábado 14 de febrero y concluirá el lunes 16 de febrero.

Fechas y horarios de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil:

Sábado 14 de febrero

  • FC Juárez vs Pumas | 13 horas
  • Necaxa vs Santos Laguna | 19 horas
  • Tijuana vs Cruz Azul | 21:06 horas

Domingo 15 de febrero

  • América vs Rayadas | 17 horas

Lunes 16 de febrero

  • León vs Puebla | 17 horas
  • Toluca vs Pachuca | 18 horas
  • San Luis vs Querétaro | 19 horas
  • Chivas vs Atlas | 19 horas
  • Mazatlán vs Tigres | 21:10 horas