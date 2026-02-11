Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 8 del Clausura 2026.

La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con el empate entre Santos Laguna y Tijuana, además las Rayadas se mantienen como líderes.

Rayadas | 22 puntos América | 20 puntos Pachuca | 19 puntos Chivas | 19 puntos Toluca | 18 puntos Pumas | 16 puntos Tigres | 14 puntos FC Juárez | 14 puntos Cruz Azul | 11 puntos Tijuana | 11 puntos Mazatlán | 11 puntos León l 9 puntos Puebla | 6 puntos Atlas | 5 puntos Santos Laguna | 2 puntos San Luis | 2 puntos Querétaro | 1 punto Necaxa | 0 puntos

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 8 del Clausura 2026

La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el lunes 9 de febrero, y concluyó el martes 10 de febrero.

Estos son todos los resultados de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil:

Cruz Azul 1-2 América

León 3-1 Necaxa

Tigres 0-1 FC Juárez

Pumas 1-0 Chivas

Querétaro 1-1 Mazatlán

Rayadas 2-0 Toluca

Puebla 2-1 Atlas

San Luis 0-3 Pachuca

Santos Laguna 2-2 Tijuana

Fechas y horarios de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el sábado 14 de febrero y concluirá el lunes 16 de febrero.

Fechas y horarios de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil:

Sábado 14 de febrero

FC Juárez vs Pumas | 13 horas

Necaxa vs Santos Laguna | 19 horas

Tijuana vs Cruz Azul | 21:06 horas

Domingo 15 de febrero

América vs Rayadas | 17 horas

Lunes 16 de febrero