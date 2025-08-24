América Femenil se enfrentó al FC Barcelona en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, un encuentro en el que se dieron cita más de 26 mil aficionados para ver a las Águilas enfrentándose a las blaugranas.

El partido amistoso América Femenil vs FC Barcelona tuvo de todo, pues se jugó con intensidad, nervios y con ese aire de que ambas escuadras querían ganar como si se tratara de un partido oficial.

Desde el pitazo inicial, América Femenil fue con todo para tratar de abrir el marcador, dicha situación resultó bien aprovechada por Bruna Vilamala, quien encendió el estadio con un riflazo que Cata Coll midió mal, pero no terminó en anotación.

América Femenil vs FC Barcelona. (SDP DEPORTES / ANA MOLINA)

Kiana Palacios dio un segundo aviso y disparó de media distancia, pero la portera blaugrana atajó con preocupación debido a que las Águilas querían anotar primero y parecía que las culés tendrían una mala tarde.

América Femenil vs FC Barcelona resultado: Resumen y video de los goles del partido amistoso

Al minuto 40 del juego, Claudia Pina rompió el cero con un disparo que se desvió en una defensora, por lo que Sandra Paños no pudo hacer nada para evitar el primer gol del FC Barcelona ante América Femenil.

América Femenil vs FC Barcelona. (SDP DEPORTES / ANA MOLINA)

La segunda parte tampoco resultó beneficiosa para el América Femenil debido a que Salma Paralluelo, con la contundencia que le caracteriza, firmó el 2-0 al minuto 67. Parecía que las Águilas se rendirían ante las blaugranas, pero al 79, un centro de Irene Guerrero encontró a Scarlett Camberos, que con un riflazo encendió al público para poner el 2-1 definitivo.

América Femenil vs FC Barcelona. (SDP DEPORTES / ANA MOLINA)

El marcador no se movió más y FC Barcelona se llevó la victoria en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, pero quedó claro que América Femenil tiene buen nivel para seguir demostrando que le puede pelear a los grandes de Europa.

¿Qué sigue para América Femenil y el FC Barcelona?

América Femenil no detendrá su actividad en la Liga MX Femenil, pues el próximo 28 de agosto recibirán a Santos Laguna en punto de las 19:00 horas desde el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Por su parte, el FC Barcelona iniciará su actividad en LaLiga cuando reciba al Alhama CF el próximo 30 de agosto en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.