El torneo Apertura 2025 ya comenzó, pero los movimientos en las plantillas no cesan y en Club América no es la excepción, pues planean deshacerse de otro futbolista extranjero para liberar un cupo de no formado en México y así potenciar su equipo con refuerzos de calidad.

Luego del tricampeonato, Club América ha ido de tropiezo en tropiezo y la afición está urgida de cambios, por lo que el primer paso de la directiva es sumar refuerzos.

Para reestructurar el plantel, Club América analiza altas y bajas. Para nadie es un secreto que Denis Bouanga es su gran objetivo en este mercado de fichajes, pero no es el único en la carpeta azulcrema.

En este contexto, la directiva ya trabaja para concretar la salida de Javairo Dilrosun al LAFC, pero no es el único que está en la puerta de salida.

América tiene una opción B si no se concreta la salida de Javairo Dilrosun

De acuerdo a información del Francotirador de Diario Récord, de no concretar la venta de Javairo Dilrosun al LAFC de la MLS, Club América ya tiene al elegido para liberar una plaza de extranjero y sumar refuerzos; se trata de Víctor Dávila.

Según la fuente mencionada, Víctor Dávila ya no entra en los planes de André Jardine y ya le buscan acomodo lejos del Nido.

Víctor Dávila, jugador de Club América. (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Una nueva esperanza en América para concretar el fichaje de Denis Bouanga

Pese a que es complicado el fichaje de Denis Bouanga con Club América, hay un jugador en el radar que podría aclarar la situación a favor de los azulcremas, pues según reportes el LAFC está interesado en contratar a Heung-min Son.

De acuerdo con reportes, el LAFC quiere sí o sí a la estrella de los Spurs en este mercado de fichajes, por lo que el Tottenham está abierto a negociar y valorará las ofertas cercanas a los 20 millones de dólares, aunque el delantero surcoreano tiene contrato hasta 2026.

En caso de concretarse, el LAFC se haría de una figura internacional como Heung-min Son, estrella de la Premier League y referente del Tottenham desde que llegó en 2015. Con ello, Denis Bouanga tendría las puertas abiertas para aterrizar en América y cumplir el sueño de los azulcremas.

¿Cuándo vuelve a jugar Club América en la Liga MX?

Luego de perder el título por el Campeón de Campeones ante Club Deportivo Toluca, Club América seguirá su camino en la Liga MX. En la Jornada 3 visitarán Aguascalientes para medirse a los Rayos del Necaxa.