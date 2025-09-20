Cruz Azul recibe a FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario para su partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX y aquí te traemos el minuto a minuto del encuentro.

Para este compromiso, Cruz Azul llega en búsqueda de su sexta victoria consecutiva y acecha a Rayados en la cima de la Liga MX. Por otro lado FC Juárez en puestos de play in.

A pesar de que la Máquina suele disputar sus partidos como local los sábados en el Estadio Olímpico Universitario, en esta ocasión movieron su partido e inaugurarán la Fecha 9 del Apertura 2025 contra Bravos.