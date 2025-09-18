Hoy miércoles 17 de septiembre se juega el Chivas vs Tigres, duelo pendiente de la Jornada 1 del torneo Apertura 2025; aquí puedes seguir las acciones del partido completamente en vivo.
El partido Chivas vs Tigres se tuvo que haber jugado en el marco de la Jornada 1 del torneo; sin embargo, no se pudo hacer debido a trabajos de remodelación en el Estadio Akron.
Ahora el partido llega antes de la Jornada 9 del torneo Clausura 2025, justo cuando Chivas viene de dar el batacazo al vencer al América en el Clásico Nacional.
Por su parte, Tigres viene de empatar sin goles en casa ante el Club León; marcha en la quinta posición de la tabla general.
Chivas vs Tigres en vivo: Listas las alineaciones del partido
Ya se dieron a conocer las alineaciones para el partido Chivas vs Tigres, duelo pendiente de la Jornada 1 del torneo Apertura 2025.
Alineación Chivas:
- Tala Rangel
- Gilberto Sepúlveda
- Miguel Tapias
- Bryan González
- Diego Campillo
- Miguel Gómez
- Cade Cowell
- Efraín Álvarez
- Luis Romo
- Fernando González
- Santiago Sandoval
Alineación Tigres:
- Nahuel Guzmán
- Joaquim Pereira
- Marco Farfán
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
- Sebastián Córdova
- Javier Aquino
- Rómulo Zanre
- Bernardo Barra
- Ángel Correa
Chivas vs Tigres: ¿A qué hora y dónde ver el partido en vivo?
El partido Chivas vs Tigres de este miércoles 17 de septiembre es parte de la Jornada 1 del torneo Apertura 2025. Aquí te decimos a qué hora y dónde ver en vivo este encuentro.
Se podrá seguir en vivo y en exclusiva a través de Amazon Prime Video, dando inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Chivas vs Tigres
- Fase: Partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX
- Fecha: Miércoles 17 de septiembre de 2025
- Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video