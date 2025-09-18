Hoy miércoles 17 de septiembre se juega el Chivas vs Tigres, duelo pendiente de la Jornada 1 del torneo Apertura 2025; aquí puedes seguir las acciones del partido completamente en vivo.

El partido Chivas vs Tigres se tuvo que haber jugado en el marco de la Jornada 1 del torneo; sin embargo, no se pudo hacer debido a trabajos de remodelación en el Estadio Akron.

Ahora el partido llega antes de la Jornada 9 del torneo Clausura 2025, justo cuando Chivas viene de dar el batacazo al vencer al América en el Clásico Nacional.

Por su parte, Tigres viene de empatar sin goles en casa ante el Club León; marcha en la quinta posición de la tabla general.

Chivas vs Tigres en vivo: Listas las alineaciones del partido

Ya se dieron a conocer las alineaciones para el partido Chivas vs Tigres, duelo pendiente de la Jornada 1 del torneo Apertura 2025.

Alineación Chivas:

Tala Rangel

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Bryan González

Diego Campillo

Miguel Gómez

Cade Cowell

Efraín Álvarez

Luis Romo

Fernando González

Santiago Sandoval

Alineación Tigres:

Nahuel Guzmán

Joaquim Pereira

Marco Farfán

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Diego Lainez

Sebastián Córdova

Javier Aquino

Rómulo Zanre

Bernardo Barra

Ángel Correa

Chivas vs Tigres, alineaciones del partido pendiente de la Jornada 1

Chivas vs Tigres: ¿A qué hora y dónde ver el partido en vivo?

El partido Chivas vs Tigres de este miércoles 17 de septiembre es parte de la Jornada 1 del torneo Apertura 2025. Aquí te decimos a qué hora y dónde ver en vivo este encuentro.

Se podrá seguir en vivo y en exclusiva a través de Amazon Prime Video, dando inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.