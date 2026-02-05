El Super Bowl 2026 enfrenta a los Seahawks vs Patriots, con los quarterbaks de ambas escuadras, Drake Maye y Sam Darnold, como los jugadores a seguir en el partido por el título de la NFL.

Drake Maye y Sam Darnold llegaron a la NFL de manera similar con la tercera selección general del draft, encargados de ser los quarterbacks franquicia para Seahawks y Patriots, hoy están en la cima.

Drake Maye conquistó rápido a la NFL

Drake Maye, quarterback de los Patriots busca ganar el Super Bowl 2026 a Seahawks, paras unirse a Peyton y Eli Manning como los únicos seleccionados entre los primeros nueve de los últimos 36 drafts en ganar el título de la NFL.

Con la duda sobre una lesión que lo aqueja, Drake Maye afirmó que ha mejorado lo suficiente como para entrenar normal de cara al Super Bowl 2026.

Draake Maye busca ser parte del grupo de Russell Wilson, Ben Roethlisberger, Tom Brady y Kurt Warner, ganadores del Super Bowl en sus dos primeras temporadas.

Maye lanzó para 4.394 yardas con 31 envíos de touchdown en la temporada regular.

Drake Maye, quarterback de los Patriots (John Locher / AP)

Sam Darnold y su historia de resiliencia

Sam Darnold no ha tenido un camino tan amable para llegar a la cima de la NFL, ahora, con los Seahawks busca el título en el Super Bowl 2026, pero la pasó mal durante sus primeras tres temporadas.

Jets, Panthers y 49ers fueron las catapultas para Sam Darnold, quien tras ser suplente con San Francisco, aterrizó en Minnessota desde donde atrapó las miradas de Seattle, donde ahora es estrella.

28 partidos ha ganado Sam Darnold en sus dos temporadas más recientes en la NFL.

Darnold llevó a los Seahawks a 14 victorias esta temporada, uniéndose a Tom Brady como los únicos quarterbacks con temporadas consecutivas con al menos 14 victorias.

Sam Darnold podría convertirse en el primer quarterback titular en ganar un Super Bowl después de haber jugado para otras cuatro franquicias.

Sam Darnold, Seattle Seahawks (Godofredo A. Vásquez / AP)

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026, con Drake Maye y Sam Darnold como quarterbacks de Patriots y Seahawks, se juega el domingo 8 de febrero.

En juego estará el título de la NFL, con los Seahawks como ligeros favoritos.