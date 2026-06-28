La Selección de Argelia enfrentó a Austria en la Jornada 3 del Mundial 2026 como parte del Grupo J de la competencia.

Marcador: Argelia 3-3 Austria.

Argelia vs Austria: así fue el partido del Grupo J del Mundial 2026

El partido Argelia vs Austria en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue un partido complicado para ambas selecciones, ya que se jugaban su pase a los dieciseisavos de final.

Así fueron los goles del partido Argelia vs Austria:

Minuto 28: Gol de Arnautovic (Austria)

Minuto 45: Gol de Belghali (Argelia)

Minuto 55: Gol de Sabitzer (Austria)

Minuto 90+3: Gol de Mahrez (Argelia)

Minuto 90+6: Gol de Sasa Kalajdzic (Austria)

¿Cómo quedó el Grupo J del Mundial 2026?

Tras el partido Argelia vs Austria, así quedó la clasificación del Grupo J del Mundial 2026.

Así quedó el Grupo J:

Argentina | 9 puntos Austria | 4 puntos Argelia | 4 puntos Jordania | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Argelia y Austria en el Mundial 2026?

Argelia vuelve a jugar en el Mundial 2026 en la ronda de dieciseisavos de final ante Cabo Verde.

Austria, por su parte, también avanzó a la Copa Mundial de la FIFA.