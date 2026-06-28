La Selección de Argelia enfrentó a Austria en la Jornada 3 del Mundial 2026 como parte del Grupo J de la competencia.
Marcador: Argelia 3-3 Austria.
Argelia vs Austria: así fue el partido del Grupo J del Mundial 2026
El partido Argelia vs Austria en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue un partido complicado para ambas selecciones, ya que se jugaban su pase a los dieciseisavos de final.
Así fueron los goles del partido Argelia vs Austria:
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- Minuto 28: Gol de Arnautovic (Austria)
- Minuto 45: Gol de Belghali (Argelia)
- Minuto 55: Gol de Sabitzer (Austria)
- Minuto 90+3: Gol de Mahrez (Argelia)
- Minuto 90+6: Gol de Sasa Kalajdzic (Austria)
¿Cómo quedó el Grupo J del Mundial 2026?
Tras el partido Argelia vs Austria, así quedó la clasificación del Grupo J del Mundial 2026.
Así quedó el Grupo J:
- Argentina | 9 puntos
- Austria | 4 puntos
- Argelia | 4 puntos
- Jordania | 0 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Argelia y Austria en el Mundial 2026?
Argelia vuelve a jugar en el Mundial 2026 en la ronda de dieciseisavos de final ante Cabo Verde.
Austria, por su parte, también avanzó a la Copa Mundial de la FIFA.