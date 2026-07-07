La Asociación Suiza de Fútbol (ASF) cuestionó a la FIFA por el caso de Folarin Balogun y su tarjeta roja que fue revocada.

Mediante de un comunicado, la ASF mostró su inconformidad luego de que la FIFA suspendiera la tarjeta roja al delantero estadounidense, asegurando que la regla era clara antes de la polémica decisión.

“La decisión en el caso Balogun es incomprensible para la Asociación Suiza de Fútbol (ASF), independientemente de la forma en que se haya tomado. Hasta ahora, el principio era claro: todo jugador expulsado era automáticamente suspendido para el partido siguiente. Esta regla se aplicaba de la misma manera a todos y garantizaba la claridad y la coherencia.” Asociación Suiza de Futbol

FIFA es cuestionada por Suiza por el caso de Folarin Balogun

Suiza cuestionó a la FIFA señalando que en el caso de Folarin Balogun se plantean preguntas y se crea incertidumbre sobre la autoridad de las decisiones de los árbitros, especialmente cuando se involucra al VAR.

La ASF también puntualizó que “la credibilidad de la competición se basa en reglas claras, aplicadas de manera coherente”.

Caso Folarin Balogun (Especial)

Folarin Balogun se perdería el partido de octavos de final contra Bélgica de este lunes 6 de julio al ser expulsado por pisar el pie de un defensor bosnio.

No obstante, el Comité Disciplinario de FIFA suspendió la tarjeta roja al delantero estadounidense.

La polémica creció luego de que Donald Trump reconoció de forma pública que llamó al presidente de FIFA, Gianni Infantino, para solicitar la revisión de la expulsión de Folarin Balogun.

Folarin Balogun (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

El cuestionamiento de Suiza se suma a la ola de críticas internacionales que se han dado hacia la FIFA.

Tal es el caso de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que han señalado a FIFA por tomar la polémica decisión.

La UEFA acusó que FIFA está poniendo en riesgo la integridad al realizar una acción “injustificable” en el caso Balogun.