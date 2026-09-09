Sporting Lisboa vs Galatasaray disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-0 en la cancha del Estadio Jose Alvalade.
Sporting Lisboa vs Galatasaray: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Sporting Lisboa vs Galatasaray es victoria de los portugueses por 1-0 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Sporting Lisboa 1-0 Galatasaray.
Sporting Lisboa vs Galatasaray: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Sporting Lisboa vs Galatasaray, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
Sporting Lisboa
- Portero: Vladan Kovačević
- Defensas: Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande y Gonçalo Inácio
- Mediocampistas: Geovany Quenda, Morten Hjulmand, Daniel Bragança y Geny Catamo
- Delanteros: Francisco Trincão, Pedro Gonçalves y Luis Suárez
Galatasaray
- Portero: Uğurcan Çakır
- Defensas: Wilfried Singo, Dávinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı y Ismail Jakobs
- Mediocampistas: Lucas Torreira, Gabriel SaraRoland Sallai, Aleksey Batrakov y Leroy Sané
- Delantero: Barış Alper Yılmaz
Hora y canal del partido Sporting Lisboa vs Galatasaray en la Champions League
Sporting Lisboa vs Galatasaray se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Miércoles 9 de septiembre a las 13 horas por TNT Sports.
- Partido: Sporting Lisboa vs Galatasaray
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jose Alvalade
- Transmisión: TNT Sports