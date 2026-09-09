Sporting Lisboa vs Galatasaray disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-0 en la cancha del Estadio Jose Alvalade.

Sporting Lisboa vs Galatasaray: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Sporting Lisboa vs Galatasaray es victoria de los portugueses por 1-0 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Sporting Lisboa 1-0 Galatasaray.

Sporting Lisboa vs Galatasaray: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Sporting Lisboa vs Galatasaray, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Sporting Lisboa

  • Portero: Vladan Kovačević
  • Defensas: Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande y Gonçalo Inácio
  • Mediocampistas: Geovany Quenda, Morten Hjulmand, Daniel Bragança y Geny Catamo
  • Delanteros: Francisco Trincão, Pedro Gonçalves y Luis Suárez

Galatasaray

  • Portero: Uğurcan Çakır
  • Defensas: Wilfried Singo, Dávinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı y Ismail Jakobs
  • Mediocampistas: Lucas Torreira, Gabriel SaraRoland Sallai, Aleksey Batrakov y Leroy Sané
  • Delantero: Barış Alper Yılmaz

Hora y canal del partido Sporting Lisboa vs Galatasaray en la Champions League

Sporting Lisboa vs Galatasaray se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Miércoles 9 de septiembre a las 13 horas por TNT Sports.

  • Partido: Sporting Lisboa vs Galatasaray
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jose Alvalade
  • Transmisión: TNT Sports