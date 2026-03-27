David Faitelson reportó que el reportero Julio Ibáñez se mantiene en Sudáfrica acusado de terrorismo, mientras realizaba su labor cubriendo a la selección de futbol local.

A través de sus redes sociales, David Faitelson compartió que su compañero reportero en Televisa, Julio Ibáñez, es acusado de terrorismo por las autoridades de Sudáfrica, debido a que voló un dron mientras trabajaba.

Julio Ibáñez, reportero de TUDN (@julioiba)

¿Por qué fue detenido Julio Ibáñez?

Julio Ibáñez fue acusado de actos terrorismo en Sudáfrica por volar un dron sobre una escuela judía, situación que alertó a las autoridades locales que procedió a detener con fuerzas de seguridad al reportero de TUDN y su compañero.

David Faitelson explicó que el problema de sus compañeros en Sudáfrica inició por temas migratorios, que se resolvieron porque era responsabilidad de las autoridades locales.

Sin embargo, todo se agravó cuando los acusaron de terrorismo por elevar un dron para hacer unas tomas cerca de la zona donde había un colegio de la comunidad judía, lo que se pensó como un posible acto terrorista.

David Faitelson, periodista de Televisa (tomada de video)

Lamenta Faitelson las decisión de autoridades de Sudáfrica

David Faitelson lamentó que después de la detención de Julio Ibáñez y su compañero, las autoridades locales no hayan investigado quiénes son sus compañeros de Televisa.

“Son enviados por una empresa como Televisa, pueden hablar a México y preguntar sobre estas dos personas”, comentó David Faitelson

El comentarista aseguró que es absurdo lo que está sucediendo y lo que está sufriendo la familia de sus compañeros.

“Con todo respeto, es ridículo acusar de terrorismo a dos periodistas mexicanos. Esto debería llegar a niveles diplomáticos al tratarse de dos mexicanos acusados de terrorismo” David Faitelson, periodista deportivo

¿Qué pasará con Julio Ibáñez en Sudáfrica?

Julio Ibáñez y su compañero de TUDN tendrán que permanecer bajo arresto domiciliario hasta seis semanas en Sudáfrica, mientras su situación legal se soluciona.

Se sabe que los periodistas han recibido asesoría legal y apoyo consular por parte de la embajadora de México en Sudáfrica, Sara Valdés Bolaño.