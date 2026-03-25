Julio Ibáñez, reportero mexicano de TUDN, quedó en libertad luego de ser detenido en Sudáfrica por presunto espionaje nacional.

Gracias a una colaboración en conjunto de alta diplomacia entre el equipo legal de Televisa y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se permitió que Julio Ibáñez siga su proceso fuera de prisión.

¿De qué acusaron a Julio Ibáñez en Sudáfrica?

Varios reportes indicaron que Julio Ibáñez utilizó un dron en territorio no permitido, por lo que civiles armados entraron a su habitación mientras hacía una transmisión en vivo y posteriormente, fue detenido.

Para la liberación de Julio Ibáñez, TUDN tuvo que realizar el pago de una fianza considerable para extraerlo a él y a su equipo de producción de la prisión preventiva donde se encontraba en Sudáfrica.

Julio Ibáñez fue detenido en Sudáfrica (Itzel Espinoza )

La intervención de la SRE fue fundamental para que se repetaran los derechos humanos del reportero y para agilizar los trámites burocráticos en un país con leyes de seguridad nacional sumamente estrictas.

Se prevé que en los próximos días, una vez concluidos los trámites de su salida de Sudáfrica, Julio Ibáñez pueda viajar de regreso a México para continuar con sus actividades relacionadas al futbol.

¿Quién es Julio Ibáñez?

Julio Ibáñez es un periodista deportivo conocido por su cobertura del América, la Liga MX y la Selección Mexicana con Televisa y TUDN.

A lo largo de su trayectoria, Julio Ibáñez se ha desempeñado como reportero de cancha en transmisiones en vivo, además de participar como conductor y analista en distintos programas distintos programas de la empresa.