El AC Milan de Santiago Giménez visitará al Inter en el ‘Derby de la Madonnina’; te decimos cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Serie A.

El Inter defenderá la cima de la Serie A ante AC Milan, como parte de la Jornada 12 de la competencia en el llamado ‘Derby de la Madonnina’.

Inter vs AC Milan: ¿Cuándo ver el ‘Derby de la Madonnina’ en la Jornada 12 de Serie A?

El ‘Derby de la Madonnina’ se jugará el domingo 23 de noviembre en el Estadio San Siro sede de Inter y AC Milan, aunque el equipo líder será el local en la Jornada 12 de la Serie A.

El Inter recibirá al AC Milan, equipo en el que el mexicano Santiago Giménez no podría ver acción, debido a la lesión de la que se está recuperando.

Inter vs AC Milan: ¿Dónde ver el ‘Derby de la Madonnina’ en la Jornada 12 de Serie A?

El ‘Derby de la Madonnina’ entre el Inter y AC Milan podrá ser visto a través de la señal de ESPN y Disney +, el domingo 23 de noviembre, a partir de las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Inter vs AC Milan

Fecha: Domingo 23 de noviembre

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de San Siro

Transmisión: ESPN y Disney +

¿Cómo llegan Inter y AC Milan al ‘Derby de la Madonnina’ de la Jornada 12 de la Serie A?

El Inter se mantiene como líder de la Serie A con 24 puntos, y aunque comparte sede con el AC Milan, es favorito para ganar los tres puntos en el llamado ‘Derby de la Madonnina’.

El AC Milan suma 22 puntos en el tercer lugar de la Serie A, dos menos que el Inter y la Roma, que comparten el liderato de la competencia.

¿Jugará Santiago Giménez el ‘Derby de la Madonnina’ de la Jornada 12 de la Serie A?

Santiago Giménez no jugará el ‘Derby de la Madonnina’ con el AC Milan ante Inter, debido a que se recupera de una lesión que lo tendrá fuera de actividad varias semanas.

Se sabe que, Santiago Giménez regresaría a las canchas hasta el 8 de diciembre cuando el AC Milan se mida con el Torino.