Estamos a unos días para el sorteo del Mundial 2026. Este evento es muy importante porque puede dictar el futuro de cualquier equipo, la Selección Mexicana lo sabe ya conoce los posibles rivales que podría enfrentar en el partido inaugural.

La FIFA dio a conocer el patrón que tendrán los grupos del Mundial 2026, por lo que los equipos que jugarán el primer partido contra México se redujeron a 12, de hecho menos si consideramos las restricciones.

La realidad es que en la primera fase no se ve lo valioso de esta ‘lotería’, es hasta las eliminatorias, ya que los cruces se van dando. De esta forma, si tienes suerte, puedes evitar selecciones muy poderosas.

Por ejemplo, en Rusia 2018, Croacia vio a su primera potencia hasta las semifinales, pues tuvo el camino fácil’; en Octavos venció a Dinamarca y a Rusia en Cuartos. Del otro lado de la llave, estaba Brasil, Francia, Bélgica, Uruguay, Portugal.

Ya se sabe el posible rival de México para el partido inaugural del Mundial 2026

La FIFA ya dio a conocer el patrón que tendrán los grupos para que el sorteo del Mundial 2026 se lleve de la mejor manera. Resultó que la Selección Mexicana enfrentará a un equipo del bombo 3, mismo que ya está completo.

Así es que hay solo 11 posibilidades del rival de México en el partido inaugural, en el renovado Estadio Azteca. Se quita una selección, porque no pueden estar 2 de la Concacaf en el mismo grupo.

Estos son los posibles rivales para México:

Noruega

Egipto

Argelia

Paraguay

Túnez

Escocia

Costa de Marfil

Catar

Uzbekistán

Arabia Saudita

Sudáfrica

Sin duda, la selección que sería la más complicada es Noruega, tienen nada más que a Haaland como su referente, y clasificaron en primero de su grupo.

Lo que tienes que saber sobre el Sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre en Nueva York a las 11 hrs, tiempo del centro de México. Ya vimos la importancia, así que conozcamos las restricciones:

México , Estados Unidos y Canadá están en el Bombo 1 por ser anfitriones

están en el Bombo 1 por ser anfitriones Argentina y España están acomodados para que, si terminar en primer lugar de su grupo, se enfrenten hasta la Final (lo mismo para Francia e Inglaterra)

están acomodados para que, si terminar en primer lugar de su grupo, se enfrenten hasta la Final (lo mismo para Francia e Inglaterra) En un grupo no puede haber más de una selección de la misma confederación, excepto la UEFA, ahí pueden haber 2