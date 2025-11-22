La Selección Mexicana solo le toca esperar para saber sus próximos rivales de la fase de grupos en el Mundial 2026. Aquí vemos los posibles escenarios, desde el más fácil hasta el más complicado.

Y es que al ser anfitriona del Mundial 2026, México se clasifica de manera automática y es cabeza de grupos. Por lo que evita a las mejores selecciones, por lo menos en la fase de grupos.

También se debe decir que todavía no conocemos todos los equipos que van a estar en la justa más importante de todas. Faltan los repechajes de la UEFA y el intercontinental, y estos se van a conocer hasta marzo del 2026.

¿Ya se sabe el grupo de México en el Mundial 2026? Estos podrían ser los rivales del Tri para la Copa del Mundo

En este mismo 2025, México va a conocer los rivales que va a enfrentar en la fase de grupos del Mundial 2026. Hay muchas posibilidades, es decir, los escenarios son muchísimos.

Por eso vamos a ver el grupo más fácil, el regular y el más complicado que le podría tocar a la Selección Mexicana. También, como vimos, le podrían tocar algunos desconocidos, pues todavía no clasifican todos.

Grupo más sencillo:

Irán

Sudáfrica

Bolivia

Grupos regulares:

Marruecos

Arabia Saudita

Nueva Zelanda

2da opción:

Uruguay

Egipto

Gales

Grupo más complicado:

Colombia

Noruega

Italia (si clasifica)

¿Cuándo es el sorteo para el Mundial 2026?

Ahora, al fin sabremos los rivales de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y los posibles caminos para las eliminatorias en el sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington DC.

Recordemos que la Selección Mexicana enfrentará la fase de grupos como la conocemos y si se clasifica, tendrá que jugar 16vos, octavos y el sexto partido sería los añorados, Cuartos de Final.

Tener suerte en el sorteo es clave, pues muchas veces hay un camino más sencillo que otro.