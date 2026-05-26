Coco Carrasquilla fue parte del fracaso de Pumas en la Final de la Liga MX, amargo momento que busca olvidar en el Mundial 2026, torneo para el que ya viajó a Panamá para concentrarse con su selección.

Coco Carrasquilla apareció este martes 26 de mayo en la convocatoria de Panamá para el Mundial 2026, casi a la par de que el jugador de Pumas viajará a su país para concentrarse con la selección.

Coco Carrasquilla, jugador de Pumas (Isaac Ortiz / Mexsport)

¿Podrá jugar Coco Carrasquilla el Mundial 2026?

Coco Carrasquilla salió lesionado en el partido de vuelta de la final de la Liga MX que perdió Pumas ante Cruz Azul, por lo que es una interrogante si estará listo para jugar el Mundial 2026 con Panamá.

Se sabe que los estudios realizados a Coco Carrasquilla confirmaron que el jugador panameño de Pumas podrá concentrarse con la selección canalera, y estará listo para jugar el Mundial 2026.

¿Qué lesión tiene Coco Carrasquilla?

Coco Carrasquilla sufrió un tirón en el aductor izquierdo de acuerdo a los estudios que se le realizaron este lunes en Pumas.

Aún con el dolor que la citada lesión le provoca, Coco Carrasquilla ya viajó para reportar con la Selección de Panamá, que inició concentración este domingo 24 de mayo.

El siguiente partido de preparación de Panamá rumbo al Mundial 2026 será ante Brasil el próximo 31 de mayo, duelo en el que Coco Carrasquilla no tendría actividad.