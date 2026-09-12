Esteban Solari, director técnico de Pumas, reaccionó a la salida de Guillermo “Memote” Martínez, asegurando que en su equipo “queremos gente que quiera estar”.

La respuesta de Solari tiene lugar, luego de que Memote Martínez rechazara en un mensaje dirigido a la afición de Pumas, las versiones que aseguraban que su salida a Tigres se debía a solicitud del propio delantero.

“Necesitamos a gente que sí quiera estar en Pumas” Esteban Solari

Solari revela que Memote Martínez pidió salir de Pumas

En rueda de prensa, Solari se pronunció tras la salida de Memote Martínez a Tigres, enfatizando que busca contar en Pumas solo con jugadores que estén 100% comprometidos con la institución.

En este sentido, reveló que el propio futbolista manifestó su intención de buscar un nuevo reto en otro equipo, luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

De acuerdo con Solari, esta petición fue la que finalmente terminó abriendo la negociación entre ambas escuadras para hacerse los servicios del delantero.

Memote Martínez se despide de Pumas con emotivo mensaje para la afición (memomartinez15 / IG)

Y es que días antes de oficializarse el traspaso, el técnico de Tigres, Víctor Manuel Vucetich, reconoció haber sostenido conversaciones con Memote Martínez.

Ello, confirmando que el delantero sí estaba interesado en incorporarse al cuadro regiomontano, a pesar de que Pumas se negaba a dejar salir al jugador.

Por ello, Solari remarcó que Pumas requiere futbolistas completamente leales a permanecer en el equipo, confiando en el proyecto y con la intención de pelear por cosas importantes.