Atlas cierra su mercado de fichajes con Kevin Zenón, procedente de Boca Juniors.

El mediocampista argentino llegó este viernes 11 de septiembre a Guadalajara para realizar las pruebas médicas, firmar contrato y hacer oficial su incorporación con el club rojinegro.

Durante su arribo, el jugador no dio declaraciones sobre su nueva aventura en el futbol mexicano.

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Kevin Zenón arriba a a Guadalajara, procedente de Boca Juniors, para firmar con los rojinegros por 6MDD hasta 2030 💵



Así cierra la Academia sus incorporaciones; Shlegel ya no entra en planes 😯



📹: @FernandoLaraTV #CentralFOX pic.twitter.com/wIrn9pyzPJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 11, 2026

Kevin Zenón de Boca Juniors, jugador con el que Atlas cierra su mercado de fichajes del Atlas

Kevin Zenón de Boca Juniors será el último refuerzo de Atlas en este mercado de fichajes. El jugador firmará hasta el 2030.

De acuerdo con reportes, la operación del centrocampista sería por 6 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Kevin Zenón (@kevinzenon / Instagram)

Con el arribo de Kevin Zenón, el Atlas cerró su movido mercado de pases donde incorporó a 10 futbolistas para disputar el Apertura 2026 de la Liga MX:

Elías Montiel Luis Esteves Kevin Zenón Adonis Frías Ryan Mmaee Jorge Sánchez Florián Monzón Luís Henriques de Barros Lopes​ “Duk” Juan José Purata Milton Valenzuela

La incorporación de Kevin Zenón al Atlas provocó que el club rojinegro diera baja a Rodrigo Schlegel para liberar un cupo de extranjero en la plantilla.

Actualmente, Atlas marcha en quinto de la tabla de posiciones de la Liga Mx con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

El próximo partido del Atlas será este 12 de septiembre 2026 cuando visite al Toluca en el Estadio Nemesio Díez.