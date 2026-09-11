Necaxa vs Puebla juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de los Rayos. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Necaxa vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Necaxa 2-1 Puebla es el pronóstico en el Estadio Victoria, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: Necaxa 2-1 Puebla
Necaxa vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Puebla, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.
Necaxa
- Portero: Luis Jiménez
- Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves y Javier Ruiz
- Delantero: Julián Carranza
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez
- Mediocampistas: Sergio Sanabria, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Brayan Garnica y Emiliano Gómez
- Delantero: Eduardo Mustre
Necaxa vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX
Necaxa vs Puebla se miden a partir de las 19:00 horas el viernes 11 de septiembre en el Estadio Victoria.
El partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One.
- Partido: Necaxa vs Puebla
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One