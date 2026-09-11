Necaxa vs Puebla juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de los Rayos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Necaxa 2-1 Puebla es el pronóstico en el Estadio Victoria, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: Necaxa 2-1 Puebla

Necaxa vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Puebla, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.

Necaxa

Portero: Luis Jiménez

Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves y Javier Ruiz

Delantero: Julián Carranza

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez

Mediocampistas: Sergio Sanabria, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Brayan Garnica y Emiliano Gómez

Delantero: Eduardo Mustre

Necaxa vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

Necaxa vs Puebla se miden a partir de las 19:00 horas el viernes 11 de septiembre en el Estadio Victoria.

El partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One.