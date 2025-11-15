Costa Rica cayó 1-0 en su visita a Haití en partido correspondiente a las Eliminatorias de Concacaf y con ello se complica la clasificación al Mundial 2026 y tras este resultado Miguel Herrera explotó con la prensa.

En todo su paso por Costa Rica, el técnico mexicano ha recibido varias críticas pero con estas recientes acciones con los periodistas y al estar en riesgo su clasificación, desde el país tico piden su despido.

Con este marcador, el equipo dirigido por Miguel Herrera deberá jugarse la clasificación a la próxima justa mundialista en la última fecha frente al líder del grupo, Honduras, el próximo martes 18 de noviembre.

“Soberbio, arrogante y engreído”: En Costa Rica exigen despido inmediato de Miguel Herrera tras derrota vs Haití

Luego de la derrota de Costa Rica ante Haití que los deja momentáneamente fuera del Mundial 2026, el técnico mexicamo Miguel Herrera protagonizó un choque con un periodista que lo cuestionó por “no tener experiencia en eliminatorias mundialistas”.

La reacción en medios de comunicación y redes sociales no se hizo esperar ya que tanto periodistas como fanáticos expresaron su descontento por la actitud de Miguel Herrera y piden que sea despedido.

“La petulancia, soberbia, arrogancia y la forma engreída en la que ayer habló Miguel Herrera es para que hoy no esté dirigiendo la Selección Nacional, es para que hoy esté tomando su vuelo junto con Ignacio Hierro para que se vayan a México" declaró un periodista de TD Más, un medio de Costa Rica.

"Soberbio, arrogante y engreído", es para que hoy Miguel Herrera e Ignacio Hierro estén volando rumbo a México pic.twitter.com/EENItDpumv — TD Más (@tdmascrc) November 14, 2025

¿Qué necesita la Costa Rica de Miguel Herrera para conseguir su boleto al Mundial de 2026?

Luego de cinco jornadas disputadas en las Eliminatorias de Concacaf, Costa Rica suma 6 puntos, con un balance de tres empates, una victoria y una derrota por lo que son terceros del Grupo C abajo de Honduras y Haití.

Ambos tienen 8 unidades, mientras que Nicaragua es último con 4 puntos, si las cosas se quedaran así Costa Rica estaría fuera del Mundial 2026 pero todavía tiene una ligera esperanza en la última jornada aunque no dependen solo de ellos.

Para poder acceder al Mundial, Costa Rica necesita vencer a Honduras y esperar que Haití pierda o empate para avanzar por diferencia de goles. En caso de que Haití gane, los Ticos pueden acceder al Repechaje con el triunfo, pero un empate o derrota los deja fuera.