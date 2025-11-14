Miguel Herrera y Luis Fernando Tena tuvieron una noche terrible en sus respectivos partidos para clasificar al Mundial 2026, pues ambos perdieron. Asimismo, uno de ellos quedó eliminado, mientras que el otro DT esperará un milagro.

La Guatemala de Luis Fernando Tena quedó fuera de cualquier posibilidad de estar en el Mundial 2026 tras perder en casa ante Panamá, mientras que la Costa Rica de Miguel Herrera también salió derrotada en su visita contra Haití y ahora esperan ganar el próximo juego y que un milagro los lleve a la Copa del Mundo.

En el partido entre Guatemala y Panamá, celebrado en el estadio Manuel Felipe Carrera, los canaleros empezaron ganando el partido, sin embargo, el equipo de Luis Fernando Tena consiguió el empate parcial, pero una desconcentración los terminó eliminando del Mundial 2026.

Terrible noche para mexicanos en Concacaf: Luis Fernando Tena, fuera del Mundial 2026; Miguel Herrera, al borde

Con la derrota por 3-2, la Guatemala de Luis Fernando Tena se quedó sin posibilidades de ir al Mundial 2026 con 5 puntos y ya no aspira a ser uno de los mejores segundos lugares que van al repechaje debido a que solo queda un partido.

En el caso de la Costa Rica de Miguel Herrera, perdieron en su visita ante Haití celebrada en Curazao, lo que provocó que aficionados y medios de comunicación locales se pusieran en su contra debido a que la selección no ha tenido buenos resultados.

La derrota de la Costa Rica de Miguel Herrera dejó a los ticos con seis puntos, mientras que los líderes Honduras y Haití tienen ocho unidades, resta un juego y el equipo del Piojo está obligado a vencer a los catrachos y esperar a que los haitianos no ganen ante Nicaragua para avanzar al Mundial 2026.

¿Qué necesita el Piojo Herrera y Costa Rica para calificar al Mundial 2026?

Las selecciones mejor ubicadas en segundos sitios de sus grupos son Jamaica con 10 puntos y Panamá con nueve unidades.

Por lo que si Costa Rica y el Piojo Herrera quieren meterse por la vía del repechaje deberán esperar una derrota de los canaleros en su último partido ante El Salvador.