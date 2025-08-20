La Liga MX ha abierto sus puertas a grandes refuerzos en los últimos años, entre los más mediáticos de la actualidad fueron James Rodríguez, Sergio Ramos y Keylor Navas.

Tres ex madridistas, multicampeones en Europa llegaron al futbol mexicano en el presente año provocando un crecimiento para el torneo local y encajando muy bien con sus respectivos equipos.

El Club León fichó a James Rodríguez con la motivación de disputar el Mundial de Clubes 2025 pero el equipo terminó expulsado de la competencia y ahora el colombiano habla sobre su continuidad.

¿Se va de La Fiera? James Rodríguez revela si renovará contrato con el Club León

A principios de año el Club León soltó uno de los más grandes bombazos del mercado de transferencias de la Liga MX al anunciar la contratación de James Rodríguez.

La incorporación de James Rodríguez cayó muy bien en el equipo que de inmediato le dieron el gafete de capitán pero a tan solo cuatro meses de que su contrato termine el colombiano reveló que no hay oferta de renovación por parte de la directiva.

"Hasta ahora no han dicho nada (sobre renovar). Faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, sino tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, contó en entrevista con FOX.

Los números de James Rodríguez con el Club León

James Rodríguez llegó al Club León después de un paso por el Rayo Vallecano, con los Esmeraldas firmó por un año por lo que el 31 de diciembre de este año finaliza su contrato.

En casi 8 meses con la institución, James Rodríguez ha disputado en total 1786 minutos en 23 partidos en los que ha tenido actividad tanto en Liga MX como en Leagues Cup.

En ese tiempo el colombiano ha aportado con 3 goles y 7 asistencias, en su primer torneo llegaron a semifinales del Clausura 2025 donde cayeron por un marcador global de 5-3 ante Cruz Azul.