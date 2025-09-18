León tiene una cita en Tijuana en la Jornada 9 del Apertura 2025. Sin embargo, la estrella, James Rodríguez, no hará el viaje y todo parece ser por un berrinche.

Y es que en este torneo de Liga MX, James Rodríguez no ha sido muy constante con León. De las primeras 8 jornadas, apenas ha jugado en 6 encuentros sumando 353 minutos.

El colombiano no participó ante Rayados y Necaxa. A donde sí fue, es a la Selección de Colombia para la Fecha FIFA que pasó en este septiembre.

En el último partido de la Fiera contra Tigres, el ex del Real Madrid jugó 45 minutos, tras el parón de FIFA, por lo que parece no existir una lesión.

James Rodríguez hace berrinche: Se niega a jugar en Tijuana por insólita razón

Como vimos, León enfrenta a Tijuana este viernes 19 de septiembre a las 21:05 hrs, tiempo del centro de México. Este será en el Estadio Caliente y no se contará con la participación de James Rodríguez.

¿Por qué? Según Paco Vela, James Rodríguez no hará el viaje a Tijuana para no exponerse a una lesión, ya que Xolos juega con pasto sintético.

Y es que de parte del club no ha dado ninguna razón por la que no llevar al colombiano a jugar a la frontera.

James Rodríguez es baja de la convocatoria del @clubleonfc 🆚 @Xolos de este viernes | Reporte completo de la salida de la Fiera desde La Esmeralda @FOXDeportes pic.twitter.com/I0ptTXaR7Q — Paco Vela (@pacovela) September 18, 2025

¿Jugar en paso sintético puede causar lesiones? La razón por la que James Rodríguez no juega en Tijuana

Lo cierto es que James Rodríguez sí puede preocuparse por jugar en pasto sintético, ya que puede causar lesiones importantes.

Recordemos que James Rodríguez se quiere cuidar de la mejor manera para llegar al Mundial 2026 en pleno físico, pues será su última competencia.

Pero, pasando el pasto sintético, al ser una superficie más dura, tiene más impacto en articulaciones, ligamentos, músculos y tendones. Además es más fácil de tener una conmoción.