La Serie del Caribe 2026 tiene listas sus semifinales, partidos en los que se medirán República Dominicana vs México Verde y México Rojo vs Puerto Rico. Transmiten TVC Deportes, ESPN y Disney+ a las 14 y 19 horas.

Serie del Caribe 2026: Horarios para ver las semifinales del torneo

Las semifinales de la Serie del Caribe 2026 se juegan este viernes 6 de febrero en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

República Dominicana, líder de la primera ronda, enfrentará a México Verde en puntosde las 14 horas.

Más tarde, a las 19 horas, México Rojo vs Puerto Rico, chocarán en busca del segundo boleto a la Final de la Serie del Caribe 2026.

Serie del Caribe 2026: Canales para ver las semifinales del torneo

Las señales de TVC Deportes, ESPN y Disney+ transmitirán las semifinales de la Serie del Caribe 2026: República Dominicana vs México Verde y México Rojo vs Puerto Rico.

¿Cómo terminó la primera ronda de la Serie del Caribe 2026?

República Dominicana terminó como la novena líder de la primera ronda de la Serie del Caribe 2026.

A su vez, la escuadra eliminada fue la representante de Panamá, que acabó la primera ronda sin triunfos.

Así quedaron las posiciones de la primera ronda de la Serie del Caribe 2026: