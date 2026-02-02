Panamá vs México Verde continuán con la Serie del Caribe 2026, el martes 3 de febrero a las 14 horas, tiempo de CDMX. Será transmitido en TVC Deportes, ESPN y Disney+.

Partido: Panamá vs México Verde

Fecha: Martes 4 de febrero de 2026

Fase: Primera ronda

Torneo: Serie del Caribe 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Panamericano

Transmisión: TVC Deportes, ESPN y Disney+

¿Cómo quedó México Verde en su debut en la Serie del Caribe 2026?

México Verde perdió de manera dramática en su debut en la Serie del Caribe 2026 con Puerto Rico.

La novena de México Verde llegó a la novena entra con ventaja, pero dos carreras de Puerto Rico le dieron la victoria a los boricuas, con pizarra de 5-4.

México Verde perdió en Serie del Caribe 2026 (@Liga_Arco)

Serie del Caribe 2026: Formato del torneo de beisbol que se jugará en Guadalajara

Cinco equipos juegan la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara a partir del domingo 1 de febrero de 2026.

México Rojo

México Verde

Puerto Rico

República Dominicana

Panamá

En la primera ronda de la Serie del Caribe 2026, todos los equipos se enfrentarán entre sí y los mejores cuatro avanzarán a la etapa de semifinales.

El mejor equipo en la primera ronda se enfrentará al cuarto clasificado; mientras que el segundo y tercer lugar chocarán por el segundo boleto a la Final.