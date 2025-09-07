La Selección Mexicana se enfrenta a Corea del Sur en su segundo partido de la Fecha FIFA; te decimos el día, hora y canal para ver el juego.

La Selección Mexicana y Corea del Sur se enfrentarán en Nahsville, Tennesse, en el segundo partido de ambas escuadras en esta Fecha FIFA.

Selección Mexicana vs Corea del Sur: Día para ver al Tricolor en la Fecha FIFA

La Selección Mexicana vs Corea del Sur juegan el martes 9 de septiembre en partido de la Fecha FIFA.

Selección Mexicana vs Corea del Sur: Hora para ver al Tricolor en la Fecha FIFA

El martes 9 de septiembre a las 19 horas, tiempo del centro de México se citan en la cancha la Selección Mexicana vs Corea del Sur.

Selección Mexicana vs Corea del Sur: Canal para ver al Tricolor en la Fecha FIFA

Las señales del Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX transmitirán el partido entre la Selección Mexicana vs Corea del Sur, en actividad de la Fecha FIFA.

Partido: Selección Mexicana vs Corea del Sur

Fase: Partido amistoso

Fecha: Martes 9 de septiembre de 2025

Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Geodis Park

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

¿Cómo llega la Selección Mexicana al partido vs Corea del Sur?

La Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre enfrentó al representativo de Japón en su primer partido en la Fecha FIFA, cita en la que el Tri no lució bien y buscará mejorar ante Corea del Sur.

Empate sin goles fue el resultado de la Selección Mexicana ante Japón, cita en la que lo más costoso fue la lesión de Edson Álvarez, quien no terminó el partido debido a una lesión.

¿Cómo llega Corea del Sur al partido contra la Selección Mexicana en la Fecha FIFA?

Corea del Sur será el segundo rival de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre, partido que se espera tan complicado como el que jugó el Tri ante Japón.

Corea del Sur derrotó 2-0 a la selección de Estados Unidos en su primer partido durante la actual Fecha FIFA, por lo que no será fácil para la Seleccción Mexicana.