Luego de la eliminación de los Xolos de Tijuana de la Leagues Cup, el técnico del equipo fronterizo, Sebastián Abreu, criticó el certamen al advertir que es una “carnicería física”.

“Está hermoso el torneo, está espectacular, a nosotros nos hace crecer, nos da visibilidad, pero es una carnicería física viajar” Sebastián Abreu

Así lo sentenció el uruguayo al señalar que los viajes que deben realizar los equipos mexicanos durante el torneo que se juega en Estados Unidos, representan un desgaste físico mayor.

Incluso, en su dura crítica contra la Leagues Cup, Sebastián Abreu indicó que es necesario cambiar la perspectiva que se tiene en torno a los futbolistas, pues dijo que no dejan de ser humanos.

Sebastián Abreu denuncia “carnicería física” para equipos mexicanos en la Leagues Cup

Al cerrar la jornada 3 de la Leagues Cup, los Xolos de Tijuana quedaron eliminados del certamen luego de que cayeron por marcador de 1-0 ante el San Diego FC.

Con ello, suman ya un total de 10 equipos mexicanos que han sido eliminados del torneo, mientras que solo 2 de la MLS han corrido la misma suerte.

Xolos cayó ante San Diego FC (@Xolos )

Ante lo ocurrido con su equipo, el técnico uruguayo, Sebastián Abreu, lanzó una contundente crítica en contra de la Leagues Cup, pues denunció que la competición es una “carnicería física”.

En conferencia de prensa luego del partido, “el Loco” Abreu dijo que los equipos mexicanos deben superar un desgaste físico adicional al de los conjuntos de Estados Unidos.

Sobre el punto, resaltó que a diferencia de los cuadros de la MLS, los de la Liga MX tienen que viajar largos trayectos que implican esa “carnicería física” que los futbolistas de Estados Unidos no viven.

Al enfatizar en las diferencias, señaló que los equipos de la MLS están en “su casita, comiendo su comida, con su familia y sus hijos”, por lo que tienen la posibilidad de descansar con tranquilidad.

Sebastián Abreu: “El futbolista no es un robot”

Al lanzar una dura crítica en contra de la Leagues Cup por la “carnicería física” que representa para los equipos mexicanos, Sebastián Abreu resaltó que el formato del torneo tiene fallas.

Sobre el punto, “El Loco” Abreu declaró que si no se hacen algunas modificaciones en la logística, los resultados de los equipos mexicanos tampoco van a cambiar mucho.

“Mientras la competición siga así... cuando entiendan que el futbolista es un ser humano, no es inteligencia artificial, no es un robot” Sebastián Abreu

En ese sentido, indicó que es necesario que se entienda que los futbolistas son seres humanos y no funcionan como si se trataran de inteligencias artificiales o robots.